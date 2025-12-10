7-Eleven便利店快闪优惠！7-11一连4日全场8折 雪糕/零食/饮品都有折

7-Eleven便利店分店遍布全港，以多元化的商品选择，深受广大消费者欢迎。即日起，7-Eleven更推出全场8折的快闪优惠，只要于多间指定分店购买雪糕、零食、饮品等满$100即享折扣，绝对是囤积心水货品的大好时机。

7-Eleven快闪8折优惠！雪糕/零食/饮品一连4日都有折

7-11便利店全场8折优惠

7-Eleven便利店内汇聚了来自世界各地的精选零食，包括日韩进口的人气饼干、薯片、朱古力，到本地经典小吃，选择琳瑯满目。同时，各式各样的雪糕也是应有尽有，如Häagen-Dazs、DREYER'S、MÖVENPICK等。

除了丰富的零食选择，是次8折优惠涵盖了多款饮品，包括啤酒、汽水、果汁、运动饮品、茶等。由即日起至12月13日（六），一连四日于指定7-11门市买满$100，即可享有8折优惠，不妨趁著这个难得的折扣，尽情选购多款心仪的雪糕和零食。

7-11便利店8折优惠

资料来源：7-Eleven Hong Kong