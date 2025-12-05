屈臣氏周末快闪优惠！全场无门槛88折 指定货品送$50券 1招再减$20

屈臣氏作为香港知名的连锁零售商，以丰富的个人护理、美妆及健康产品闻名，深受消费者青睐，品牌的门市遍布全港，提供一站式购物便利。近日，屈臣氏推出限时周末快闪优惠，易赏钱会员可享全场无门槛88折，涵盖日常护理用品到美妆单品，以一种支付方表更可享额外$20折扣！

屈臣氏全场无门槛88折！周末快闪优惠 1招再减$20

屈臣氏全场无门槛88折！周末快闪优惠 1招再减$20

屈臣氏全场无门槛88折！周末快闪优惠 1招再减$20

指定货品送$50屈臣氏优惠券

明日（12月6日），易赏钱会员只要亲临屈臣氏门市，即可享受全场商品无门槛88折的超值优惠，将心仪的个人护理、美妆、健康产品带回家。屈臣氏网店同样享有槛88折优惠，在网店结帐时，只需输入优惠码「12OFF」即可激活折扣，让购物体验更加便捷。

为进一步提升顾客的购物体验，屈臣氏与Alipay HK合作，提供专属支付优惠。Alipay HK用户在门市购物满$200，即可享立减$20的优惠。此外，活动期间购买精选成人营养、美妆产品、益生菌产品、成人纸尿裤产品等，满指定金额，可获额外$50优惠券。

屈臣氏全场88折

资料来源：Watsons