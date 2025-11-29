AEON Black Friday优惠2025｜超市食品/家品/服饰低至半价 $30起放题任扫去骨鲭鱼/牛仔骨 $29.9起限量福袋/福车

AEON Black Friday黑色星期五优惠2025｜AEON由即日起至12月2日推出「AEON Black Friday优惠」，多款超市食品、家品、服饰、厨具、宠物用品等低至半价，亦有多款限量Black Friday福袋及福车，其中最为吸引的就是为期2天举行的「限时放题」，$30起放题任扫去骨鲭鱼、牛仔骨等。此外，客人可以$28换购黑色主题购物车，以及满额可获赠电子优惠券，即睇优惠详情！

AEON Black Friday优惠 超市食品/家品/服饰低至半价

AEON由即日起至12月2日推出Black Friday黑色星期五购物季，AEON、AEON STYLE、AEON超市、DAISO Japan、Living PLAZA及AEON网上购物城推出不同抵买优惠。当中超市食品及用品低至$6.9，包括$6.9有汽酒、$17.9/10只日本横滨白蛋、$59澳洲白樱和牛等。至于服饰如针织帽、儿童冬装亦在减价之列，生活家品减价涵盖床品、浴巾、拖鞋、厨具等。

$30起放题任扫去骨鲭鱼/牛仔骨 $28换购购物车

每逢黑色星期五购物季，最受欢迎活动必数限时放题任扫，今次放题商品包括$30韩国柿、$35日本车厘茄、$50无盐去骨鲭鱼及$75美国特级牛仔骨，客人只需于指定活动时段，使用由店舖提供的指定器具及专用胶袋或盒，任入指定放题商品，即可购买包装后的放题商品，每人每次只限一个袋或盒。至于各款限量福车及福袋由$29.9起，福袋包括零食、美妆、护肤及床品等，福车则涵盖食材、家电、厨具、Sanrio系列主题商品等。

此外，AEON会员于推广期间于AEON、AEON STYLE及AEON超市买满$800或以上，可获赠$50电子优惠券一张，客人可于12月3至9日期间，于以上商舖买满$150或以上即可使用。客人于DAISO Japan及Living PLAZA买满$128或以上，即可以优惠价$28换购DAISO折叠式购物车一部。除了实体门店之外，由即日起至12月2日于AEON网上购物城购买「网上超市」商品满指定金额，输入优惠码最多即减$219。

AEON Black Friday购物季

日期：即日起至12月2日

地点：全线AEON

AEON限时放题

地点：AEON、AEON STYLE及AEON超市

活动详情：

(1)11月29日下午1:00至3:00：$35/袋日本车厘茄

(2)11月29日下午4:00至6:00：$50/盒无盐去骨鲭鱼

(3)11月30日下午1:00至3:00：$75/盒美国特够牛仔骨

(4)11月30日下午4:00至6:00：$30/袋韩国柿

*每次只限一袋或一盒，放题时段结束后1小时内付款

AEON Black Friday会员优惠

日期：即日起至12月2日

优惠详情：AEON会员于推广期间于AEON、AEON STYLE及AEON超市买满$800或以上，可获赠$50电子优惠券一张

使用方法：AEON会员于12月3至9日，于上述商舖买满$150或以上即可使用

换购DAISO折叠式购物车

日期：即日起至12月2日

优惠详情：客人于DAISO Japan及Living PLAZA买满$128或以上，即可以优惠价$28换购DAISO折叠式购物车一部

*九龙城店除外

AEON网上购物城优惠

日期：即日起至12月2日

详情：只限AEON网上购物城购买「网上超市」

优惠码：

(1)折实满$599，输入「NETSUPER49」即减$49

(2)折实满$999，输入「NETSUPER99」即减$99

(3)折实满$1999，输入「NETSUPER219」即减$219

文:RY

资料及图片来源:AEON