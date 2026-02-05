3COINS葵芳新店开幕 新推会员制$99/年享「与日同价」福利 调整非会员售价

3COINS葵芳｜日本生活杂货品牌3COINS自去年7月攻港以来排队人龙不断，人气一时无两！3COINS香港第2分店进驻葵芳，推出一系列全新产品，如旅行必备防盗好物、厨具等；另外推出会员计划，只需付$99年费即可入会享有「与日同价」福利，至于非会员则会作出售价调整，即看下文了解。

（2026年2月5日更新）

3COINS葵芳新店直击！攻港4个月火速开分店

香港3COINS由日本食品杂货电商平台「Yaichi 谷日百货」引入，售价致力「与日同价」的理念，首店选址铜锣湾希慎广场，已于去年年7月正式开幕。

攻港仅仅4个月，即带来好消息，葵芳新都会广场开第2分店于2026年2月6日开幕，为新界西居民带来更便利的购物选择。

新店占地2,981平方呎，引入超过2500款日本生活用品。店内设有多个主题专区，包括美容及个人护理、旅行用品、家居收纳、厨房用品、配饰、运动及香港限定商品等。

全新产品包括多款旅行必备防盗好物，如旅行安全肩带、旅行安全袜子、旅行安全发圈、旅行手机腕带，亦有多功能微波炉烹煮盒、三合一旅行袋、可折叠零食杯等新产品登场。

香港3COINS新推会员制 $99年费入会即享「与日同价」福利 调整非会员售价

自3COINS登港以来，一直秉持「与日同价」理念实行贴近日本市场的定价策略。不过官方表示因香港租金高昂和不断攀升的运营成本，带来不容忽视的挑战，决定需透过推出会员年费计划。

会员年费计划于2026年2月初葵芳新都会广场分店开幕时正式推出，年费为港币99元。会员可继续享有「与日同价」福利，根据3COINS香港的定价模式，330日圆产品售价为港币17元（现行价格为港币18元）；而非会员价格将调整为330日圆产品售港币26元。

品牌指未来亦研究推出如专属优惠、限时推广、现金回赠及沉浸式购物体验等活动，加强会员互动。YAICHI亦于2026年1月15日起推出「早鸟优惠」：首100名参加年费计划之顾客可享首年年费5折优惠（港币49元），第101至1,000名则可享7折优惠（港币69元），并于即日起在希慎广场发售会员卡。此外，3COINS香港网上商店将于会员年费计划启动首三个月（2026年2月5日至5月5日）举行特别促销，非会员期间仍可享「与日同价」购物优惠。

早前报导：3COINS香港推香港版限定迷你相机

为了庆祝，3COINS日本特别为长期热销「迷你相机」独家打造香港限定配色「晨曦色」

除了宣布开分店，3COINS亦全面启动香港官方网店，市民日后可经网上平台入手旗下产品。此外，3COINS日本特别为热卖「迷你相机」独家打造香港限定配色「晨曦色」，亮黄色设计象征活力与阳光，同时代表「希望」，更是呼应了谷日百货标志中拥抱晨曦的概念，旨在为港人的日常生活注入满满正能量，即日起接受预订，预期将掀起新一轮热潮。

3COINS 新都会广场店

地点：香港葵青新都会广场3楼348号舖

营业时间：11am-10pm

3COINS 希慎广场店