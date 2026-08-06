会员奖赏│星岛头条APP请你睇Purple 姐姐《非凡音乐剧之旅特别版》

各位大朋友、小朋友留意啦！由「儿歌天后」李紫昕博士（Purple 姐姐）主演、春天实验剧团主办及紫昕音乐世界参与演出的经典好戏——《Dr. Kong呈献：非凡音乐剧之旅特别版》，即将于8月热烈登场！

这出音乐剧围绕梦想、亲情与友谊展开，透过温暖人心的剧情与动听的原创歌曲，传递坚持、感恩、迎难而上的正面讯息。面对现时中小学生的学业压力，剧组希望透过舞台艺术为大家舒缓情绪，配合校园正向教育方针，引导孩子从故事中建立积极的人生观！

特别值得一提的是，紫昕音乐世界多年来有幸邀请到钟景辉先生（King Sir）担任艺术总监。今次剧作除了得到 King Sir 一如既往的提点与守护外，他更亲自参与声音演出为本剧录制旁白！King Sir 独特而醇厚的声线，不仅为故事增添厚重温暖的力量，更传承了他毕生投身艺术教育、提携后辈的精神，令今次演出别具纪念意义与致敬价值。

想带埋小朋友一齐感受这场充满勇气与希望的音乐之旅？《星岛头条APP》将会送出 27 套门票（每张门价值$190，每套两张）！大家只要下载《星岛头条APP》并登记成为新会员，再回答简单问题，即有机会免费获得门票两张，同 Purple 姐姐一齐展开非凡音乐之旅。数量有限，送完即止！

演出详情

《Dr. Kong呈献：非凡音乐剧之旅 特别版》

日期： 2026 年 8 月 21 日至 23 日（一连五场）

时间： 下午 2 时 30 分 及 晚上 7 时 30 分

地点： 屯门大会堂演奏厅

票价： HK$250 / HK$190 / HK$130

活动步骤：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP 会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至8月12日晚上11时59分时开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将会根据指定条件拣选得奖者。

*《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

活动礼品：

《Dr. Kong呈献：非凡音乐剧之旅 特别版》价值$190门票一套（每套两张，共27套）

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至8月12日晚上11时59分，逾时无效。

-《星岛头条》市场部将选出答案最有创意的27名参加者，获得《Dr. Kong呈献：非凡音乐剧之旅 特别版》价值$190门票一套（每套两张，共27套）。

- 门票随机派发，不设挑选或更换。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App 之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改，并请填写身份证上的英文全名，以供核对得奖身份之用。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品乙份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。