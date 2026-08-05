会员奖赏│星岛头条APP送美食博览2026门票共125套

唔使买机票，一齐用对眼去旅行！年度盛事「美食博览 2026」将于 8 月 13 至 17 日强势回归香港会议展览中心！今年一张门票就可以睇匀 4 大精彩展览，除咗扫尽著数优惠，现场仲有超多现场限定嘅特色活动，啱晒一家大细一齐嚟睇表演，享受充满艺术感同文化气息嘅缤纷仲夏！

大家行街 Shopping 之余，记得去埋现场欣赏精彩绝伦嘅极致表演，包括异国风情民族舞表演、星级名厨甜品烹饪示范、唯美花艺Catwalk秀、浪漫唯美沙画表演；更有科技互动高质体验，包括逆龄美光舱体验、虚拟运动游戏、脊医免费脊骨检查、 免费箍牙评估、 手部按摩教学，以及免费美容、剪发造型与体健服务！

行街、美食、科技、艺术，全部一张门票睇晒！星岛头条 App更送出125套门票（每套两张，共250张）。想免费入场叹尽美食与各项精彩体验？大家只要立即下载《星岛头条》APP 兼登记成为新会员，再填写登记表格，即有机会获得入场门票！

Info

美食博览｜美与健生活博览｜家电．家居．博览｜香港国际茶展

展览日期︰8月13至17日（星期四至一）

地点︰香港会议展览中心

网站：www.hktdc.com/event/hkteafair/tc



展会详情：

美与健生活博览：https://hkbeautyexpo.hktdc.com/tc

美食博览：https://hkfoodexpo.hktdc.com/tc

家电．家居．博览：https://homedelights.hktdc.com/tc

8月食．住．买： https://ecoupon.hktdc.com/food/tabs/home

香港国际茶展：

展览日期︰8月13至15日（星期四至六）

香港国际茶展：https://www.hktdc.com/event/hkteafair/tc

活动步骤：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP 会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至8月11日下午15时00分时开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将会根据指定条件拣选得奖者。

*《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

活动礼品：

首125位参加者分别获得「香港贸发局 美食博览｜美与健生活博览｜家电．家居．博览｜香港国际茶展」一套门票（每套两张，共250张）

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至8月11日下午15时00分，逾时无效。

- 首125位参加者分别获得「香港贸发局 美食博览｜美与健生活博览｜家电．家居．博览｜香港国际茶展」一套门票（每套两张，共250张），名额有限，先到先得。

- 所有礼物随机派发，不设挑选或更换。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App 之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改，并请填写身份证上的英文全名，以供核对得奖身份之用。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品乙份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。