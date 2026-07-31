会员奖赏│台湾超人气「麻吉猫」首登香港 《星岛头条》APP送麻吉猫多士炉及环保袋18套！

今年暑假，最爱耍废发呆的台湾国民级超人气麻糬小白猫「麻吉猫（Maji Meow）」首度萌爆降临香港！即日起至 8 月 16 日，身兼 2026「为食跑」健康大使的麻吉猫正式进驻 SSC 上水中心购物商场及 MCPOne 新都城中心一期，打造专属港人的「夏日萌力补给站」！

SSC 上水中心购物商场

MCPOne 新都城中心一期

SSC「元气烘焙工房」设有巨型焗炉踏步集气装置、充气面包隧道及套色印章让大家亲手制作Postcard；MCPOne「全日应援便利店」则备有雪柜冷笑话、商户优惠卡机换领餐饮优惠、30 秒卡路里踏步挑战，以及宠物友善专区。场内更有「极速夹公仔」游戏、环保敲击Show 及猫咪快闪巡游，一齐踢走生活疲劳，开启暑期满格活力！

SSC「元气烘焙工房」

MCPOne「全日应援便利店」



为了回馈广大读者，大家只需下载《星岛头条》APP，即有机会免费获得独家限量主题超萌趴趴造型的「麻吉猫甜蜜多士三文治炉」，以及玩味十足Cute萌又实用的「麻吉猫多士匙扣连环保袋」！

Info

夏日萌力补给站

日期：即日至8月16日

地点：上水中心购物商场SSC及将军澳新都城中心一期MCPOne

活动步骤：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP 会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至8月6日晚上11时59分时开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将会根据指定条件拣选得奖者。

*《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

活动礼品：

麻吉猫甜蜜多士三文治炉及麻吉猫多士匙扣连环保袋（共18套）

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至8月6日晚上11时59分，逾时无效。

-《星岛头条》市场部将选出答案最有创意的18名参加者，获得麻吉猫甜蜜多士三文治炉及麻吉猫多士匙扣连环保袋乙份。

- 所有礼物随机派发，款式不设挑选或更换。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App 之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改，并请填写身份证上的英文全名，以供核对得奖身份之用。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品乙份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。