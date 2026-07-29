会员奖赏│星岛头条APP送全力以「裤」Pickleball套装30份

暑假想好去边度玩未？今个夏日，置富Malls特别打造「Summer Refresh『富』『裤』Fun」！日本人气创作者「可哀想に！」笔下的丑萌（Kimo-kawa）霸主——人气「裤裤兔」以及首度来港的「奶泡恰姆」正式登陆马鞍山广场、置富都会、+WOO嘉湖，以及置富第一城四大商场！

即日起至10月19日，两大爆红IP将带大家玩转四大打卡及游乐主题区，用疗愈又幽默的正能量陪伴大家欢度暑假。除了场景超好拍、期间限定店超好买之外，商场更推出多款独家礼品换领，包括全力以「裤」Pickleball套装及「装」可爱折叠环保袋，粉丝切勿错过！

想要这套又萌又实用的全力以「裤」Pickleball套装吗？现在只要简单几步，下载《星岛头条》APP登记成为会员，并回答简单问题，即有机会免费获得全力以「裤」Pickleball套装一份（共30份）。请立即下载《星岛头条》APP，抢先入手夏日最潮运动装备啦！

Info

「Summer Refresh『富』 『裤』Fun」

日期：即日起至10月19日

地点：马鞍山广场、置富都会、+WOO嘉湖，以及置富第一城

活动步骤：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP 会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至8月4日晚上11时59分时开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将会根据指定条件拣选得奖者。

*《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

活动礼品：

全力以「裤」Pickleball套装乙份（共30份）

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至8月4日晚上11时59分，逾时无效。

-《星岛头条》市场部将选出答案最有创意的30名参加者，分别获得全力以「裤」Pickleball套装乙份。

- 所有礼物随机派发，款式不设挑选或更换。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App 之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品乙份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。