会员奖赏│星岛头条APP送挪亚方舟「职感实验室 2.0：玩转暑假」套票43套

在 AI 科技大爆发的时代，未来的职场更看重人工智能无法取代的「软实力」。香港马湾公园挪亚方舟将于今个盛夏重磅推出「职感实验室 2.0：玩转暑假」，为小朋友打造一场沉浸式的未来职业探秘之旅。

孩子们将穿上主题服饰，亲处不同逼真场景，挑战六大奇趣职感任务，在欢笑中解锁核心技能：

智勇消防员：勇闯烟雾体验区奋力救人，锻炼临场应变力。

小小菁英空服员：体验机舱殷勤客服，提升沟通技巧与团体精神。

星际任务太空人：手执模拟驾驶器探索宇宙，传承冒险精神与坚毅意志。

牛乳雪糕研发员：探究雪糕形成奥妙原理，体验难得一试的挤牛乳

汽车动力守护员：研习车辆保养及实践 STEAM 原理

未来城市建设员：操控模拟挖掘机及亲手拼砌木凳，提升逻辑思维及手眼协调力

除了职业体验，园区更带来升级版「挪亚运动场」，引入全球爆红的 Padel（板网球）与 Pickleball（匹克球）体验，适合一家大小尽情挥洒汗水。(另需收费及预订)

此外，挪亚方舟度假酒店亦同步推出全新「寻味马湾 森．海．馔」中式融合菜系列。

并设有「星宇漫游」、「丛林动物派对」及「啤啤熊英伦游」等多款创意主题客房，为全家大小带来一个充实、温馨的留港度假之旅！

《星岛头条》APP 将送出「职感实验室 2.0：玩转暑假」亲子套票 43 份，每份包含一成人及一儿童入场门票，以及游戏代币 10 个。大家只要立即下载《星岛头条》 APP 兼登记成为新会员，再填写登记表格，即有机会获奖。大家立即抢先下载登记啦！

Info

香港马湾公园挪亚方舟「职感实验室 2.0：玩转暑假」

活动日期：7月18日至8月30日期间（逢星期六及日）

时间：上午10时至下午6时

地点：香港新界马湾珀欣路33号

查询电话：3411 8888

网站：https://www.noahsark.com.hk/tra/2026summerevent.jsp

活动步骤：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP 会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至7月23日晚上11时59分时开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将会根据指定条件拣选得奖者。

*《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

活动礼品：

「香港马湾公园挪亚方舟「职感实验室 2.0：玩转暑假」亲子套票乙份，每份包含一成人及一儿童入场门票，以及游戏代币 10 个（名额 43 个）

*游戏代币只适用于「职感实验室 2.0：玩转暑假」活动日子换领。

*不可挑选及更改

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至7月23日晚上11时59分，逾时无效。

-《星岛头条》市场部将选出答案最有创意的43名参加者，分别获得「职感实验室 2.0：玩转暑假套票」乙份，每份包含一成人及一儿童入场门票，以及游戏代币10个。

- 所有礼物随机派发，款式不设挑选或更换。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App 之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改，并填写身份证上的英文全名。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品乙份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。