443呎Y型公屋变身奶油风 50万营造私楼格调 弧形灯槽修饰梁柱 一招引光入室

高龄公屋要摆脱传统「旧」印象，并非只靠更换新家私，而是要由空间规划、采光、隐蔽工程以至生活细节全面入手。今次介绍的单位位于大埔富亨邨，属Y3型公屋，实用面积约443方呎，采两房两厅间隔。单位楼龄逾数十年，长期未曾进行大规模翻新，墙身不平、天花破损、采光不足及收纳空间欠奉等问题均相当明显。户主斥资约50万元，委托丽骏室内设计设计师Sam Yau操刀，透过奶油色调、弧形灯槽、水波纹玻璃及隐形暗门等元素，将旧式公屋蜕变成兼具实用性与私楼质感的温柔安乐窝。

隐蔽工程先行打好基础

Sam表示，工程涵盖全屋打拆、泥水、水电、防水、批灰油漆、订造家私及隐形门木工等项目。由于单位楼龄较高，原有墙身和天花并不平直，若未妥善处理便直接安装柜体或饰面，容易出现家私不贴墙、收口不整齐等情况。因此，团队在前期批灰、打磨及油漆底层工序上投放更多时间，为后续设计效果打好基础。

浴室防水同样是今次工程的重点。团队按标准完成48小时试水，泥水工程则采用满浆贴法，以减低日后出现渗漏、发霉及空鼓等风险。Sam指出，翻新旧公屋不能只著眼于表面的视觉效果，水电、防水及泥水等「看不见」的工程，才是影响日后居住质素和维修成本的关键。

奶油色调弱化压迫感

全屋设计以「温柔」为主轴，选用奶油色、米白色及浅木色作基调，再配搭木纹砖及简洁饰面，取代旧式公屋常见的生硬线条与沉重配色。

Sam表示，户主尤其重视空间的开扬感，因此团队在色彩及造型上均以轻盈为原则，避免采用过多深色调或厚重柜体，以免进一步压缩视觉空间。

公屋单位常见梁柱较多、天花线条不平直，若处理不当，容易令楼底显得更低。设计团队于客厅及主要视觉焦点位置加入弧形灯槽，既可修饰结构上的瑕疵，亦能透过间接照明营造柔和层次。

相较于旧式单位常见的「一盏灯照全屋」，无主灯设计、暗藏灯带及射灯能减少阴影，令空间看起来更明亮、通透。

隐形暗门整合维修口 拉阔客厅视觉

Y型公屋常设有公家排水渠和维修口，基于日后检查及维修需要，不能完全封死；但若长期外露，又容易破坏整体观感。今次设计团队特意以隐形门设计，将浴室门及公家渠道门整合同一饰面之中。

关上后，门身几乎融入完整墙面，令客厅视觉更整洁、宽阔，同时亦打破Y型单位常见的零碎和狭长感。设计保留锁匙位置及细致线条，让长者仍可轻易辨识门的位置，避免因过度隐藏而影响日常使用。

适老化设计兼顾长者需要

原有厨房较为封闭，阻隔客饭厅视线，亦令整体空间显得局促。翻新后，厨房改为半开放式格局，配搭黑框玻璃趟门及浅木色厨柜，在保留煮食区分隔的同时，亦提升客饭厅的通透感。

考虑到家中有长者同住，厨房在细节上亦作出相应调整。例如，枱面高度按使用者习惯微调，减少煮食时需要过度弯腰或抬手；高柜则设可下拉式升降架，方便拿取上层物品，减低攀高取物的风险。

适老化元素亦延伸至浴室，团队加设淋浴椅及扶手，提升洗澡时的安全性，让设计不只追求美观，更贴近日常生活需要。

水波纹玻璃保私隐兼添质感

采光不足是不少旧公屋常见的问题。今次单位的自然光有限，若睡房与客饭厅完全以实墙分隔，公共空间便会更显昏暗和局促。为此，设计团队在主人房与大厅之间加入水波纹玻璃，将光线引入室内，同时保留适度私隐。

Sam指出，玻璃不能直接嵌入水泥墙，因此需先以木工结构包边，再自然融入墙身，才能令成品表面看起来完整俐落。水波纹玻璃不但改善采光，亦成为全屋最具设计感的焦点之一；配合奶油色饰面与柔和灯光，令旧公屋展现近似私楼的细腻质感。

圆角木工减轻柜体量感

户主需要大量收纳，但不希望柜体令空间变得沉重。设计团队于玄关、客厅及睡房加入订造柜，并透过隐藏式手把、圆角收口及灯带设计，减轻大面积柜体带来的视觉压力。

入屋位置以浅木色柜体由玄关延伸至客饭厅，鞋柜结合换鞋凳、展示层架及隐藏灯带，兼顾储物与入户仪式感。部分柜体底部采悬空设计，除可放置常穿鞋履，亦预留空间予扫地机械人进出。

客厅电视柜则刻意做得较薄，并尽量贴近墙身，为活动区保留更多空间。睡房设有油压床、阔身衣柜及上层升降架，进一步增加储物量。考虑到家中不时有小朋友到访，家私亦尽量采用圆角设计，减少碰撞受伤的机会。

提升质感 灯光与墙身处理最关键

Sam建议，若希望提升单位气氛及空间感，可考虑采用无主灯或间接照明，例如在天花加入弧形灯槽，或于柜体上下加设隐藏灯带，利用不同层次的光影，令小单位在视觉上更显开阔。

他形容，墙身是全屋面积最大的「见光位」，犹如单位的皮肤，直接影响整体质感。若要营造奶油风，油漆颜色不宜过黄或过白，建议选用带暖灰或米色调的底色；同时，防潮底漆、批灰及打磨工序必须做足，否则香港湿气重，入住一两年后便容易出现发霉、起泡等问题。

图片由 丽骏室内设计 提供

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