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四口之家缺西北角 丈夫病弱缺乏魄力 拆解「缺角屋」4大化解法｜金耀

家居装修
更新时间：06:00 2026-08-01 HKT
发布时间：06:00 2026-08-01 HKT

「金耀师傅，我丈夫这两年病魔缠身，看遍了中西医都说没有大碍，但他整个人却消瘦得只剩皮包骨。更倒霉的是，他在公司的核心项目竟被下属抢走，整个人变得毫无斗志……你说，这是不是我家的风水出了大问题？」前来寻求指点的全职家庭主妇美芬在电话中语气无助又焦虑。她与丈夫育有一子一女，一家四口居于荃湾一个「L型」间隔的单位，转眼已达7年。

我应邀上门勘察，一拿到单位的平面图，再对照实地格局，眉头便不由得紧锁起来。原来，这个单位在建筑设计上，为了预留位置给大厦的防火走廊，西北角被硬生生地切走了一大截，形成了严重的「缺角」。当年入伙装修时，业主为了美观，顺势在缺角位置订造了一个大型入墙储物柜将缺口填平。在视觉上，这间屋看起来似乎完整无缺，但空间磁场的先天缺陷，绝不会因为一件家私的掩饰而凭空消失。

器满则倾，屋缺则伤。一间方正的阳宅，承载著一家人的精气神。当屋角被无情削去，受损的往往不只是空间，更是那个方位对应的骨肉至亲。

我看著愁容满面的美芬，叹道：「你们这间屋，西北方缺了整整一角。在《易经》八卦中，西北方代表『乾卦』，对应的正是家中的男主人——也就是你的丈夫。」听我说完，美芬的眼眶瞬间红了。她哽咽道，丈夫这两年不仅身体每况愈下，在公司开会时也变得畏首畏尾；以前在职场上叱咤风云的他，现在被同事下属抢了功劳也不敢出声争取，变得懦弱、毫无主见，与昔日判若两人。

风水诊断：干金受损 一家之主「失势失魂」

在香港的现代建筑中，「缺角屋」是非常普遍却极易被忽略的风水隐患。风水学讲求「四正八方」，任何一个方位的缺失，都代表著该方位对应的家庭成员或人生范畴，会出现「先天不足」的磁场漏洞。

乾坤定位，西北为尊：在后天八卦中，西北方为「干宫」，五行属金。「干」为天、为父、为夫，代表著一家之主的健康、事业话语权、决断力以及贵人运。美芬单位的西北角缺失范围接近整体面积的一成，属于中等偏严重的缺角。干金本应刚健有力，一旦缺失，男主人在气场上便失去了支撑，自然会变得体弱多病、缺乏魄力。

视觉掩盖，难补气场：很多业主像美芬一样，以为用储物柜、屏风或高柜把缺角「填平」就万事大吉。这是风水上的极大误区。风水讲究的是「实体空间的纳气」，柜子里装的是杂物，并非居住者可以活动、呼吸与停留的空间。因此，视觉上的伪装，始终欺骗不了磁场的流转。

这与现代建筑物理学、心理学有异曲同工之妙。不规则的空间，会给居住者带来无形的心理暗示与视觉局促感，进而影响情绪与神经。风水对缺角的避忌，正是古人透过千年观察居住环境与人事变化，所总结出来的生存智慧。

专业化解方案 借土生金补强干气

针对美芬一家的困局，我为她制定了一套空间调校方案，以期重新激活家中的「干气」：

1.丈夫主位移离缺角范围

移星换斗，避开煞气。首先将丈夫的主位（办公桌、床头）尽量移离西北缺角范围的延伸线。尤其是男主人的睡眠位置，必须安排在屋内最方正、最稳固的区域，让他在气场饱满的空间中修复元神。

2.重新规划储物柜引回靠山

借土生金，泰山「补山」。西北乾卦属金，缺角需用「土」或「金」的能量来填补。我建议将该处杂乱的储物柜重新规划，在缺角最深处摆放一座天然黄玉石山、泰山石胆或实心铜制的山形摆件。这称为「补山」，象征性地接引回缺失的靠山与地基。值得注意的是，此处忌放过多木质家私或植物，以免「金克木」进一步消耗本已虚弱的干金之气。

3.加设圆形金属挂饰

以形补气，圆形金饰。在西北方的墙身上，可加设圆形的金属挂饰或时钟。乾卦属金，圆形亦属金；圆形有扩散、圆满之意，能「以形补形」，为西北方注入源源不绝的金气。

4.悬挂开光六帝钱

引动成数，六帝古钱。在石山旁悬挂一串特制的开光六帝钱。易理中，「六」为乾卦的成数。利用帝王铜钱的刚阳之气与六数磁场，能有效补全干位失落的气场，提升男主人的决断力与贵人运。

后记：缺角可补 心气难求

美芬回去后，立刻动手清空了西北角的杂物，请来了黄玉石山，挂上圆形金钟与六帝钱，并重新调整了丈夫的作息与办公位置。

约两个月后，美芬传来喜讯，指丈夫近来面色红润不少，失眠与胃口问题大为改善。更奇妙的是，适逢公司内部进行架构重组，原本意志消沉的他，竟主动向大老板争取到新项目的核心位置。昔日那个意气风发、果断自信的一家之主，终于重新站了起来。

港澳地区住宅户型千奇百怪，缺角屋比比皆是。不少人只视之为设计上的小瑕疵，甚至用入墙柜「一遮了事」。然而，家宅的每一个角落，均与家人运势息息相关。市民在置业拣楼时，切记「宅形方正」为第一要务。倘若避无可避遇上缺角，亦无须惊慌，及早找出问题，因地制宜以玄学之法补足气场，方能保一家运势无虞，安枕无忧。

金耀
金瑶阁堪舆学家

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