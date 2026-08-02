18万筑起《鬼灭》大正复古风 融入和洋美学 胡桃木围身防撞兼顾美感 一设计引海景入厅

新楼装修不一定只能走千篇一律的简约风，只要细节与用料拿捏得宜，动漫美学同样能化作实用的家居设计灵感。这次介绍的单位位于将军澳日出康城凯柏峰I，实用面积约463方呎，两房间隔，设有开放式厨房以及露台连工作平台。户主夫妇育有一名未满4岁的幼儿，一家三口同住。男户主对日式设计情有独钟，尤其喜爱人气动漫《鬼灭之刃》背景中那种独特的大正时代氛围。为此，他们斥资约18万元，委托Blackdot Interior Design Studio的室内设计师Yanki操刀。透过胡桃木围身、半墙玻璃、障子门线条及复古彩绘玻璃等元素，成功为新居注入灵魂，打造出一个兼具和洋复古美感与亲子实用性的温馨居所。

借鉴动漫背景 展现和洋折衷

由于单位属全新落成，原有的厨房及浴室保养极佳，设计团队决定不作大幅拆改，而是将资源集中于玄关、客饭厅、多功能房及主人房的细节上。这做法既减少浪费，亦能有效控制装修成本。

整体设计风格参考了日本大正时代，亦即《鬼灭之刃》的故事舞台。有别于一般日式家居常见的浅木色、大量留白与无印风，大正风格更讲求「和洋折衷」。设计师以日本传统木作及障子门线条为基调，巧妙融入玻璃、金属及复古花纹，为新楼注入独一无二的时代感与故事性。

胡桃木围身 防撞兼顾美感

踏入屋内，深色的胡桃木半墙围身随即成为全屋复古氛围的起点。设计师Yanki指出，考虑到户主的幼儿平日喜欢在家中踩骑行车，玄关及客饭厅特意加入了约900毫米高的胡桃木围身。这设计不仅契合大正时代偏好深色木材的特色，更能有效保护墙身免受碰撞。

深色木材在日常保养上也相对耐污，即使小朋友活动时留下痕迹也不易显眼。相比起全高木围身，半墙设计的成本较易控制，同时避免了中小型单位容易产生的压迫感。

L形吧枱 划出亲子安全界线

开放式厨房保留了发展商的原有配置，设计团队根据现有的厨柜色调，度身订造了L形吧枱及中岛。吧枱的选色介乎原有厨柜与深色胡桃木之间，让视觉过渡更显自然，避免新旧物料产生突兀的割裂感。

这张吧枱可谓一物多用，除了是轻食与小酌的惬意角落，亦增加了备餐空间。对育儿家庭而言，吧枱更化身为厨房与起居区之间的安全界线，防止幼儿直冲煮食区发生危险。吧枱其中一面更用上了户主入伙前珍藏的原木板，经设计师重新打磨加工，巧妙地融入新居之中。

厨房旁亦增设了一组玻璃展示柜，用作摆放户主心爱的日本酒及玻璃器皿。玻璃是大正时代的重要元素，设计师透过将柜身色调由厨柜渐变至胡桃木，配以下层保留透光感又防撞的条子木饰，在呼应时代美学的同时亦兼顾了小朋友的安全。

半墙玻璃引景 提升空间通透感

不少新楼客厅空间偏窄，若以实墙分隔房间，视觉上容易显得局促。由于多功能房坐拥优美海景，户主希望能将室外景观引入厅区。设计团队于是拆除了房间与客厅之间的非结构墙，改造成半墙高的玻璃间隔，并配上木制窗框，呼应大正时代广泛使用的格状窗户设计。

半墙玻璃不但保留了房间的独立性，更大幅提升了客饭厅的通透感。日常生活中，户主可以在多功能房享受按摩椅，同时看电视及欣赏窗外海景；当小朋友在客厅玩耍时，家长亦能随时看顾，一举两得。客厅配搭的画框电视在待机时犹如一幅挂画，减低了现代电器在复古家居中的违和感。

房间布局灵活 完美融入复古美学

多功能房目前主要作为玩具房，房门改用参考日本传统障子门设计的趟门，不仅增添古韵，更节省了开关门的空间。房内的猎人绿特色墙色调深沉，让空间散发平静的气息。为保留未来的灵活性，房内未有大量订造固定家私，待孩子长大后，只需在半墙玻璃加装窗帘并添置家私，即可轻松转换为独立睡房。

主人房方面，设计师以矮柜将睡眠区与更衣区巧妙划分。柜顶加入了由设计师亲自策划的拼接工艺彩绘玻璃，这种带有西洋工艺意味的元素与日式木作并置，完美演绎了大正时代的和洋折衷美学。矮柜的双面柜桶方便收纳幼儿用品，同时发挥防止小朋友滚下床的安全作用。入墙衣柜的挑空坑纹设计除了通风亦贴合和风，加上户主后期亲自髹上的扇形纹理艺术漆特色墙，为睡房平添几分浓厚的东洋气息。

图片由 Blackdot Interior Design Studio 提供

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