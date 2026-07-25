装修追求色调「高级感」反致病破财 光线失衡拖垮家运 5个改动化解困局｜金耀

「金耀师傅，我这间屋装修才两年，甚么都是跟足设计杂志的『高级感』配色。为甚么住进来之后，反而搞到全家人经常生病，连夫妻及父子之间都天天吵架？」前来寻求指点的阿健今年38岁，经营贸易生意。两年前，他买下将军澳一个三房单位，一家四口满怀希望地搬进新居。岂料自从装修完工后，幼子便经常无故发烧感冒；太太则长期觉得胸口翳闷、失眠浅眠；而阿健自己的生意更是遇到瓶颈，处处受阻，有心无力。

我应邀上门勘察，一踏进大门，眼前的景象立刻让我找到了问题的症结——原来，这一切都源于设计师为他们量身打造的「高级灰黑白」暗色主题。

为了追求时尚感，全屋以深灰色为主调，客厅主墙刷成接近黑色的炭灰；主人房的墙身与床品一律纯白；连小朋友房也沿用了大人的冷酷风格，墙身用上冰冷的浅灰色，全屋几乎没有任何暖色调的点缀。这个单位本是南向，采光条件极佳，却因为墙身颜色过深，加上厚重的深色窗帘长期半掩，令室内光线异常昏暗。入夜后，屋内的灯光同样偏冷、偏暗，竟然找不到一盏温暖的黄光灯。

我看著眉头深锁的阿健，叹了口气说：「这套配色确实很有格调，但你们单位的方位、以及家人的命格需要，与这套颜色完全格格不入。这里面，隐藏著一个导致阴阳失衡的深层问题。」

风水诊断：五行交战与阴盛阳衰

孤阴不生，独阳不长。很多人以为「高级感」是品味的象征，却不知过度的冷基调，正在将活生生的家，变成一座吸纳生气的「冷宫」。

颜色与光线，是家居风水中最直接、最容易影响人体磁场的元素。很多业主挑选颜色纯粹跟风或看喜好，却忽略了颜色背后的五行属性，与单位方位、房间功能有著密不可分的关系。阿健的家正是犯了三个风水大忌：

一、 暗色过重，阴气侵蚀

黑、白、灰三色在五行与心理学上都偏向冷静、压抑与收敛。若大范围在全屋铺陈，人长期处身其中，大脑神经难以真正放松。居住者的情绪容易走向极端：时而沉郁低落，时而因压抑过久而突然暴躁易怒。

再加上厚帘阻光、灯光偏冷，整间屋长期处于「阴气过盛、阳气不足」的状态。风水讲求阴阳调和，「阳主动，主生机与事业；阴主静，主健康与修养」。一旦阴气长期压过阳气，屋内气场就会变成死水一潭，居住者的运程、健康与感情自然每况愈下。

二、 南方火旺，水火交战

阿健的客厅坐落于南方。从八卦而言，南方为离宫，五行属火，本是阳气最盛、生机蓬松的方位。

偏偏设计师在这里用了大量的灰黑色（黑色五行属水）。虽然水火本可相济，但这里水气过重，再加上人工营造的昏暗环境，反而形成了「水火交战」的凶局。火代表心脏、眼睛与气血，水火对冲，首当其冲的就是家人的情绪与心血管健康，这也是阿健太太长期胸口翳闷、阿健洽谈生意缺乏气势的根源。

三、 北方水旺，寒湿重叠

幼子的房间位于屋内的北方。北方为坎宫，五行属水，本身寒气已重。设计师却在房内叠加了大量的白与灰（白色属金，金能生水），导致房间的金水之气过旺。

小孩子的阳气本就未完全充盈，长期睡在这样一个「寒湿重叠」的空间里，体质自然偏向寒凉，免疫力低下，这才导致他搬进来后经常感冒发烧。

易学理论：后天用神，光影调和

《易经》的精髓在于平衡。五行学说中，金、木、水、火、土环环相扣，克中有生，生中有克。家居颜色布置，本质上就是透过视觉五行，去调和空间内的先天能量，而非一味追求某种色系是否「流行」。

古代堪舆学巨著《宅经》有云：「宅以形势为身体，以泉水为血脉，以土地为皮肉，以草木为毛发，以舍屋为衣服，以光照为精神。」

一间屋的座向决定了先天的五行基调，而墙色、家私、光线则属于后天调补的「用神」。例如南向火旺之宅，不宜用大量黑色去强行冲克，反而适合以木色（绿色、青色）或大地色（黄色、啡色）去疏导，达至「火赖木生，木赖水润」或「火生土、土生金」的良性循环。此外，古人极为重视「生气」，有生命的活植物，能为阴暗、滞留的空间注入源源不绝的阳气，这是死物摆件无法比拟的。

专业化解方案

针对阿健一家的困局，我本著「调和阴阳，引入生气」的原则，为他们制定了以下调整方案：

第一步：客厅中和与采光（化解水火交战）

客厅那面深灰炭黑的主墙无需全幅拆掉，我建议他们在墙前更换浅木纹的电视柜，或铺设温暖的大地色系地毯，以「木」与「土」来中和过重的黑水之气。同时，将厚重的深色窗帘更换为半透光的米白色纱帘，大胆引入自然光，提升屋内的生气。

第二步：幼子房以木泄水（改善寒湿体质）

北方房间不宜再见金白之色。我建议将房内床单及装饰改为浅绿色或暖木色，局部可添置木质小家私。利用「木能泄水」的原理，将多余的水气转化为生发之气，有助于改善小朋友体质偏寒的问题。

第三步：主人房润金调神（舒缓紧绷情绪）

纯白的主人房「金气过旺」，容易克制代表肝木的疏泄功能。我指示阿玲加入柔和的绿色系或暖色系布艺，并在睡房角落摆放一盆阔叶植物，利用植物的「木」来润化金气，缓和她情绪紧绷、浅眠多梦的状况。

第四步：光影改造（全屋补阳气）

我要求阿健将全屋的冷白光灯泡，统一更换为暖黄色或自然光（约3000K至4000K）的灯具。尤其在日间采光较弱的走廊与角落，加设长明的小壁灯，确保家宅无论日夜都有温暖的阳气充盈。

第五步：东方青龙位引动生气

客厅的东方为青龙位，五行属木，主家人的健康与和睦。我特别吩咐阿健在此处，以及采光最弱的北面走廊，各摆放一盆生命力旺盛的常绿植物（如黄金葛或富贵竹）。

(大师叮嘱：植物必须定期修剪，切忌让其枯萎。枯木会产生死气，弄巧成拙；只有鲜活的植物，才能真正为阴暗宫位注入阳气。)

后记：高级与风水，从不对立

阿健回去后，立刻放低了对「杂志风格」的执著，依足我的吩咐逐步调整了全屋的色调、灯光与植物摆设。

大约一个半月后，他前来向我报喜。他说，自从更换了暖光灯、更换了房间颜色后，小儿子感冒的次数明显减少了；太太也坦言，睡觉时不再觉得胸口压抑，夫妻间的摩擦少了很多。最令他欣慰的是，自己最近出外谈生意，精神状态明显饱满，在客户面前重拾了久违的气势，几笔搁置已久的贸易订单也终于顺利签下。

很多人误以为，「高级感」与「好风水」是一对不可调和的矛盾。其实不然。

风水的本质，是因地制宜。我们可以追求极简、追求个性的色调，但必须懂得在比例、深浅与日夜光影上做出适度的平衡。因为，再高级的装修，如果没有了健康与欢笑，那也不过是一座冰冷的建筑；只有阴阳调和、生气盎然的地方，才能称之为「家」。

金耀

金瑶阁堪舆学家

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