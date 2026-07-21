60年旧唐楼大改造 拆㓥房还原390呎原木风雅居 巧辟杂物房取代满墙柜

唐楼楼龄高且间隔复杂，翻新难度往往不在于表面装饰，而是清拆、水电及地台等隐藏的基础工程。今次介绍的单位位于油麻地碧街，属楼龄约60年的唐楼，实用面积约390方呎，曾被划分为三间㓥房。户主斥资约49万元，委托Retropian Interior Design Limited设计师Samson Pau操刀，全面清拆旧间隔并重新规划成两房单位。设计以浅枫木色及米白色为主调，配搭布纹墙布与柔和灯光，成为清新淡雅的原木风安乐窝。

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地台藏多层旧砖 基础工程最花心力

Samson表示，唐楼翻新最难预计的，往往是清拆后才浮现的隐藏问题。单位原本被㓥成三房，拆除时产生大量建筑废料，清理成本较一般旧楼高。团队拆走旧墙及地砖后，更发现地台下藏有多层旧磁砖，必须全部铲走并重新平整，才能铺设新地板。

水电重舖亦是工程重中之重。不少唐楼电力负荷不足，即使大厦外部电力曾提升，单位内部旧电线亦未必同步更换。若安装电热水炉或焗炉等高耗电设备，极易出现跳掣问题。因此，今次预算大部分投放于清拆、泥水、水电及地台工程，坚持先打好基础，才追求舒适与美观。

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重整格局改善采光

完成清拆后，设计团队将原本零碎的空间重新整合，划分出两间睡房以配合户主一家的生活需求。旧唐楼常见横梁多、走廊狭长，处理不当易生压迫感。团队巧妙沿著横梁位置建墙，避免天花出现突兀分割；同时按窗户位置布局客厅及主人房，最大程度引入自然光，一扫旧楼常见的阴暗感。

考虑到户主重视风水，入户位置亦经重新规划。设计团队特别重造大气的子母门，让大门视觉上更宽敞。推门入屋后，玄关及走廊以浅木色柜身贯穿，配合金属门铰及把手，实用之余更添古典韵味。全屋亦配合假天花及射灯令光线分布更平均，并选用比乳胶漆更具层次的易洁布纹墙布，提升整体质感。

摒弃满墙吊柜免局促

提升空间感是今次设计的首要任务。客厅摒弃了大型电视墙或满墙吊柜，改用精致简约的独立电视柜，让空间保有适当留白，配搭云石纹枱面、画作及绿色植物，增加开阔感。Samson坦言，不少香港家庭为追求极致收纳，会选择全屋地台或造满入墙柜，但细单位若过度填满，反而会显得局促。

他认为细单位设计应简洁且有重点，电视位置往往是入屋后最先留意的焦点。保留墙身及地面留白，加上半腰护墙板及简约花线点缀，能令390方呎的空间既开扬又带点优雅气质。

活用狭长空间 划出杂物房

全屋另一设计亮点，是善用狭长空间规划出独立杂物房。Samson认为，细单位的柜子并非越多越好，一间规划得宜的小型杂物房，往往比到处加柜更实用。这间杂物房以高身板间隔而成，内设活动挂衣杆，集中收纳行李、换季衣物及日常杂物，让客饭厅及睡房保持整洁清爽。

杂物房采用白色百叶门，视觉上轻巧且有助通风，其线条与全屋色调互相呼应。

杂物房以高身板间隔而成，内设活动挂衣杆，集中收纳行李、换季衣物及日常杂物。

杂物房采用白色百叶门，视觉上轻巧且有助通风。其线条与全屋色调互相呼应，使储物空间不只是功能配套，也成为整体设计的一部分。

唐楼装修贴士 先查电力及渗漏

打算购入唐楼自住的买家，装修前应先检查电力负荷、来去水、窗边渗漏及地台状况，切勿只凭表面残旧程度评估。Samson指出，300至400方呎唐楼若只求基本可入住，预算相对较低；如若希望住得舒适并摆脱唐楼的局促感，每方呎预算约1,000至1,200元会较为合理，实际金额仍视乎楼龄、清拆范围及水电状况而定。

图片由 Retropian Interior Design Limited熙禾室内设计 提供

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