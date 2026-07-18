豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨

花钱为单位装修理应值得高兴，期望粉饰后的居所变得漂亮住得舒适。不过，近日有苦主向《星岛头条》大吐苦水，指家人豪花180万元翻新旧居，结果竟换来一屋「烂尾」工程。单位内充斥多项严重缺陷，包括地板高低不平、墙身空鼓及电掣接线错误等，部分装修物料更怀疑遭人「偷龙转凤」。就此宗装修纠纷，记者向执业大律师陆伟雄查询，他建议事主应妥善保存证据并评估补救费用，尽早循民事途径处理。

事主C先生居住的单位实用面积约1,800方呎，楼龄约23年。为了一圆母亲翻新旧居的心愿，一家人经熟人介绍选定涉事室内设计公司。该熟人称20年前曾光顾对方，指该装修公司属家族生意，第二代负责人从海外修读设计回港接手，并在社交平台上经常展示获奖纪录。种种「光环」令一家人深信不疑，遂委托对方展开工程。

双方签订的书面合约订明，工程于去年11月展开，原定今年6月16日完工，连同材料费总额约180万元。项目涵盖全屋清拆、水电泥水、全屋订造家私及厨厕工程等。C先生坦言，当初过于信任对方，合约内容极为简略，未有逐一列明施工细节、物料品牌及所有口头承诺，为日后纠纷埋下伏线。

拒绝执漏留漆渍

由于缺乏装修经验，C先生未能全程亲身监工。直至今年6月初工程接近尾声，该公司声称装好厨房门便可交楼并收取尾数。此时他才惊觉单位满布问题，整个地板铺得凹凸不平甚至倾斜，「由一开始铺地砖就无通知我哋，铺完就直接冚埋佢。」他要求对方「执漏」，却获回复「唔使点执」。更离谱的是，全屋窗户、地板及家私均滴满油漆渍，对方竟以「合约不包括」为由拒绝跟进。

其后，C先生聘请验楼师进行详细检查，报告揭露工程手工极劣。除了地板与浴室墙身出现空鼓及水管安装弯曲外，许多电线亦接驳错误或未有更换新线，存在严重漏电风险。当他将验楼报告交予装修公司时，对方竟矢口否认大部分问题。对于电掣接驳的潜在危险，对方更抛出一句荒谬回应：「插到会著就应该冇问题啦？」

日本名牌浴缸变淘宝货 劣质家私倒塌

除施工马虎外，最令C先生震惊的是装修物料亦怀疑被「偷龙转凤」。他表示，对方报价时承诺会提供日本著名卫浴品牌INAX浴缸，「我哋买咗两个，每个大约1.5万元。」然而，他某次到现场视察时，扫描浴缸上的标签，竟发现疑似是平价淘宝货。经追问下，对方仅推诿是代理出错，并称会全数退款。

不仅如此，C先生指合约上原本标明使用正版Kohler的座厕及厨房锌盘等配件，最终安装的却全是质素低劣的塑胶料，怀疑是内销货或假货。此外，墙身原本指定使用防潮油漆，却被换成二合一工厂油；大部分订造家私的木板材质「差过蔗渣板」，至于对方购买的淘宝枱亦出现严重质素问题，父亲房间的一张枱甚至已经倒塌。

擅拆柜门兼失联 装修师傅涉恐吓

C先生表示，上月向涉事公司提交验楼报告并要求跟进时，对方当日曾口头承诺会提供维修时间表。惟一家人外出午膳折返后，竟发现有5只柜门无故被拆走。他报警求助后，警方协助联络到一名装修师傅，该师傅声称自己只是「打份工」，不认识涉事设计师，拆除柜门亦只是按指示行事。然而当警方离开后，该名师傅竟致电恐吓，称聘请验楼师是「玩火」，更扬言要上门「扑烂」已退款的浴缸。

他进一步发现，涉事公司疑未有商业登记，对方更曾要求将尾款转入私人户口，令他极度质疑相关安排。涉事公司负责人目前失去联络，电话及WhatsApp等均无法接通。警方其后亦曾尝试联络，同样未能成功。

面对单位存在多项严重安全隐患，C先生表示已向机电工程署作出投诉，并即时聘请合资格技工进行全面检查及维修。经注册电工完成整改后，目前已获签发「完工证明书」（WR1），惟部分高风险电路必须暂停使用；同时，他亦已安排水电师傅重新修正排水、水管及通风等问题，以确保基本居住安全。

现时暂住单位的租约即将完结，一家人逼于无奈下只能优先处理涉及安全及基本生活所需的项目，以求尽快入伙；至于其余外观瑕疵及大型修复工程，则只能留待日后再作打算。C先生大叹，目前除了已支付约180 万元的装修费外，更要额外花费约15万元「执手尾」，以及支付约9,000元的验楼费用，可谓损失惨重。

陆伟雄：应妥善保留证据

执业大律师陆伟雄指出，装修烂尾或工程质素争议，业主一般应先循民事合约途径处理，以厘清工程是否有遗漏、不符合规格，或未按合约完成等问题。

他解释，单纯手工欠佳或工程质素未如理想，未必构成刑事罪行；除非有证据显示对方收款时根本无意施工，或刻意以虚假资料及陈述骗取款项，才可能涉及欺诈。至于师傅拆走柜门一事，由于双方仍涉及尾款及工程争议，较大机会属民事纠纷，未必必然构成盗窃或刑事毁坏。

陆伟雄提醒，分阶段付款是保障业主的重要机制，工程未完成或未经验收前，不宜过早支付过高比例款项。若业主希望提高日后追讨胜算，首要是妥善保存证据，包括合约、报价单、付款纪录、收据、通讯纪录、相片及影片等，并可委托公证行或验楼师记录现场状况、评估工程缺陷及估算补救费用。如单位存在水电或其他安全隐患，业主在完成搜证后，应尽快聘请合资格公司进行修补，避免危险状况持续。

执业大律师陆伟雄。

最后，陆伟雄重申，签订装修合约时切忌只凭口头承诺，必须清楚列明工程范围、物料品牌及型号、施工及验收标准、付款安排，以及保养期等细节。业主日后可按专家报告、修补报价及相关单据，若损失在75,000港元或以下，可向香港小额钱债审裁处提出申索；金额介乎75,000元至300万元则入禀区域法院。

邓世民：首要处理安全问题

装修学院校长邓世民（Simon）表示，若情况如事主所述，今次事件未必仅属一般施工质素欠佳，而是泥水、水电等核心工序均出现严重错漏。加上涉事公司疑无商业登记、依赖散工施工，并在不断收取款项后失联，行径与常见的烂尾或装修骗局同出一辙。他指出，这类个案屡见不鲜，骗徒往往利用户主渴望工程能继续完成的心态，以各种名目继续榨取费用。

面对烂尾烂摊子，Simon建议业主首要是寻找具备接手烂尾工程经验的装修公司或顾问协助。他提议先按原有报价单逐项核对，优先处理肉眼可见及牵涉水电安全的致命缺陷，未必需要一开始便花费数万元委托公证行撰写全面报告。他强调，现阶段的当务之急是确保单位达致安全标准并尽快入伙；至于哪些项目可作修补、哪些必须拆除重做，业主可多找一至两间公司比较意见。

装修学院校长邓世民。

针对事主经「熟人介绍」中伏，Simon提醒，多年前的装修经验参考价值极低。真正可靠的推荐，应是近两至五年内完成的全屋装修个案，并能证明该公司具备妥善跟进及「守尾」的能力。他呼吁业主在挑选装修公司时，必须先进行查册，以了解其背景及负责人资料；同时要将工程细节、物料品牌、施工方式、付款阶段及所有口头承诺白纸黑字写入合约。此外，坊间一些标榜「防烂尾」或「保证工程」的服务亦不宜盲目尽信。

他补充，不少装修公司对承接烂尾工程却步，最大难处并非施工本身，而是接手前需要耗费大量时间评估现场状况、厘清责任及制定补救方案，最终却未必能成功接单。若接手时未有清楚列明工程范围、责任分工及相关文件，户主与新装修公司极容易再次引发争议。

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