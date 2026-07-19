首置女生精装365呎法式轻奢宅 黑框趟门划出玄关添仪式感 改造步入式衣帽间圆梦

在香港成功上车从来不易，对不少首置人士而言，单位不仅是一个居所，更是对理想生活的具体期盼。今次介绍的单位位于长沙湾晓柏峰（The Paddington），实用面积约365方呎，属两房间隔。户主是一名年轻女生，在首次置业后，希望将「法式女士生活」的浪漫想像融入新居。她斥资约27万元，委托Mstudio微工作室设计师Nickie操刀，透过黑框玻璃趟门、圆拱造型、电子火炉及步入式衣帽间，巧妙打造出一个温柔优雅的法式轻奢安乐窝。

黑框趟门划出玄关

不少新盘单位一入屋便是开放式厨房，往往缺乏空间过渡。为此，Nickie特别在厨房旁加设双开黑框玻璃趟门，不仅有效阻隔油烟，更能建立清晰的分区概念。这个巧妙设计让365方呎的细单位也能拥有外国住宅般的玄关（Foyer）层次，大大提升回家的仪式感。透光玻璃保留了客厅及露台的自然光，避免玄关显得局促，而黑色门框配搭金色把手则完美呼应全屋的轻奢风格。

玄关位置同时加入了隐藏式鞋柜，方便户主一进门便能妥善收纳鞋履。Nickie补充，考虑到户主有网购习惯，玄关区正好作为拆收快递的缓冲带，将外来包装与尘埃隔绝于起居空间外。拆完包裹后可直接在旁边的厨房洗手，生活动线极具巧思，同时减少了传统走廊造成的空间浪费。

法式线条突显楼底优势

单位面积虽小，但高达约11呎的楼底成为设计上的一大优势。Nickie指出，若保留交楼原状，住户未必能充分享受这份空间感。因此，设计团队在客厅增设灯槽、天花线及垂直比例较强的造型，引导视觉向上延伸。客厅以法式轻奢为主调，舍弃了过分厚重的欧式宫廷装饰，转而抽取现代且生活化的法式元素。

黑框圆拱展示柜成为全场视觉焦点，配合内置灯带、真木皮层板及淡雅墙纸，保留线条美之余亦显得轻盈。为迎合户主对个人品味的追求，屋内加入了多款复古灯饰。透过深浅色的精心对比，单位的精致度大幅提升，完美呈现出温柔优雅的居住氛围。

电子火炉取代传统电视柜

有别于一般家庭，这个客厅并没有设置电视柜。户主希望减少电子产品对日常生活的干扰，因此设计团队引入外国住宅的休闲区（Sitting Area）概念。客厅改以电子火炉作为视觉中心，火炉上方延伸出白色柜身与木色枱面，方便摆放画作、花艺及灯具。

客厅改以电子火炉作为视觉中心，火炉上方延伸出白色柜身与木色枱面，方便摆放画作、花艺及灯具。

电子火炉配合圆形木餐枱、复古木椅及精致吊灯，瞬间营造出法式小公寓独有的闲适感。

这款电子火炉同时具备暖风及仿木材燃烧的视觉效果。配合圆形木餐枱、复古木椅及精致吊灯，瞬间营造出法式小公寓独有的闲适感。Nickie坦言，若在细单位内同时挤入大型梳化、电视柜及餐枱，空间会变得极为压迫，改以休闲角作主轴更能切合户主独居的生活步调。

高床头设计兼顾私隐与采光

香港楼宇普遍栋距较近，窗边位置容易受邻居视线干扰。为此，团队特意加高床头板，既提升了睡眠时的包围感，亦有效保障私隐。高床头巧妙地没有完全封闭窗户，保留了上方的自然采光，确保睡房保持明亮。淡粉色的软包床背配搭白色柜身、弧形收口及金属细节，将法式柔美气氛延伸至休息区。

窗边另设小型梳妆枱及饰物层架，方便户主摆放香水及日常打扮。主人房面积始终有限，若放置过多高身厚柜容易造成压迫感。设计团队决定不将所有收纳功能塞进房内，确保睡房维持纯粹的舒适感。

步入式衣帽间独立分区免功能重叠

为了满足收纳需求，团队将另一间睡房改造成步入式衣帽间。Nickie解释，设计上保留了主人房与衣帽间之间的间隔墙，让睡眠、梳妆及收纳各自拥有清晰的界线，避免功能重叠。

团队将另一间睡房改造成步入式衣帽间，让睡眠、梳妆及收纳各自拥有清晰的界线。

衣帽间以白色柜身及金色把手作主调，配以玻璃展示柜及窗边抽屉柜，专门收纳衣物、手袋及饰品。

柜身更细心按物件厚薄分区：一边为薄柜，另一边则为深柜。

衣帽间以白色柜身及金色把手作主调，配以玻璃展示柜及窗边抽屉柜，专门收纳衣物、手袋及饰品。柜身更细心按物件厚薄分区：一边为薄柜，适合摆放饰物及小件物品；另一边则为深柜，用于挂衣及存放大型物件，令分类一目了然。

装修贴士：前期沟通最关键

回顾整个项目，Nickie认为最花时间的并非施工，而是前期的设计沟通。「法式」风格的演绎层出不穷，由古典宫廷到现代轻奢各有不同。设计师需透过反复交流，协助户主梳理出真正喜爱的元素，再转化成切实可行的方案。

她建议，若业主钟情法式风格但装修预算有限，其实毋须进行全屋大改。大家可先从软装入手，挑选复古吊灯、真木皮家具及精致的布艺细节，同样能为家居注入浓厚的法式浪漫气氛。

图片由 Mstudio微工作室 提供

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