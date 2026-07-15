90万装修变身工业风亲子宅 客饭厅对调增开扬感 设计师一改动扩展共享空间

装修不一定要将房间数目「用到尽」，破格的空间分配反而更能契合一家人的生活节奏。今次介绍的单位位于天后站上盖物业柏景台，实用面积约900方呎，属三房两厅间隔。户主一家四口与外佣同住，因感原有装修渐显老旧，决定斥资约90万元，委托Viz Design设计师Waif Chan及Kevin Yip操刀，将旧居全面翻新，重塑成色彩鲜明、洋溢美式轻工业风的家庭安乐窝。

布局重组 空间更开扬

设计团队深明户主期望新居能配合一对子女的成长需要，故在布局上以提升家庭互动为大前提。推门而进，玄关处巧妙地以屏风作点缀，不仅避免了「一眼望穿全屋」的突兀，更为换鞋区划出清晰动线。

为让小朋友有更充裕的跑跳空间，设计师大胆舍弃传统茶几，并将客饭厅位置互换。如今饭厅移师至窗边，圆形餐桌配以大窗引进的自然光，让一家人用餐或亲友聚会时，皆可饱览维港与维园的醉人景致，整体空间感亦随之倍增。

砖墙为全屋视觉焦点

美式工业风常给人深沉厚重之感，若直接套用于面积有限的香港单位，极易造成压迫。为此，设计师选择「点到即止」，仅在局部位置突显主题。客厅的砖墙成为全屋视觉焦点，表面特意涂上带粗糙感的白色油漆，既保留砖块原始纹理，又褪去传统红砖的笨重。

配搭充满复古韵味的啡色皮梳化、黑框玻璃及路轨射灯，空间完美勾勒出工业风的粗犷与率性，同时不失家庭暖意。设计师提醒，工业风不宜过度堆砌，适当的留白与精准的灯光布置才是营造气氛的关键。

设计师表示，砖墙的日常保养也相当简便，只需用毛扫或吸尘机清理表面尘埃即可。

复古花砖点缀厨厕

除了标志性的红砖墙，复古花砖亦是点亮全屋的另一功臣。厨房换上蓝灰色橱柜，衬托黑框玻璃门与地面的几何花砖，将原本容易显得杂乱的煮食空间，梳理得井然有序且极具个性。

浴室同样延续了这份巧思，在干湿分离的布局下，花砖由墙身延伸至面盆枱面，配合玻璃浴屏及镜柜灯带，为实用为主的卫浴空间注入浓厚的设计美学，令狭长空间的层次更加丰富。

主人套房变温馨亲子书房

全屋最大胆的破格之举，莫过于放弃传统的主人套房设定。考虑到户主极度重视亲子相处时光，设计团队将套房改造成结合阅读、工作与娱乐的家庭共用空间。房内特设宽敞书枱与书架，父母能在此处理公务，同时陪伴子女温习或玩乐。由于保留了套厕设计，日后只需添置一张活动床，该空间便能轻松转化为临时客房，极具弹性。

至于两名年纪尚小的小朋友，则安排共享一间充满童趣的睡房。房间善用垂直空间设置上下格床，腾出更多地面位置；窗边的书枱迎来充足日光，方便日常学习。鲜绿色的墙身配搭浅木色家具与可爱挂画，呼应了全屋大胆自由的色彩运用，为孩子打造出充满活力的成长小天地。

图片由 Viz Design 提供

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