装修最怕拣错地板？一文睇清3大常用地板优缺点｜唐耀贤

每日辛苦工作完回到家，脱下鞋子，双脚踏在身上的第一下触感，就决定了家的舒适度。地板是全屋占用面积最大的装修建材，一旦铺好，往往住上十年八载都不会轻易更换。然而，面对香港春天「回南天」极度潮湿、夏天长开冷气又干燥的极端气候，加上家中有长者、小朋友或毛孩的日常需求，到底应该选择温暖的木地板，还是耐用的磁砖？近年大热的石塑地板又是否真的没有缺点？要打造一个不后悔的安乐窝，装修前不妨先深入了解这三款主流地板材质的真实特性。

一、极致自然与生活品味之选：实木地板

追求空间温度与生活品味的屋主，通常都会将实木地板列为首选。由整块原木直接加工而成的实木地板，最大优势在于其独一无二的自然真实木纹，以及极其柔和温暖的触感，无论视觉或脚感都无可挑剔，万一日后出现局部磨损或刮痕，它也相对容易进行修补和局部更换。

实木地板最大优势在于其独一无二的自然真实木纹，以及极其柔和温暖的触感。

然而，享受极致质感同时也需要付出相对高昂的照顾成本。实木地板十分娇贵，对周遭环境的温湿度极度敏感，在香港潮湿的春季环境下很容易吸潮变形、起翘甚至发霉，因此极度不建议铺设在近海或较潮湿的空间。屋主在日常打理上必须花较多心机，除了一定要维持室内干爽、常开抽湿机外，更需要定期进行打蜡保养，才可让地板长久保持光泽。

二、 兼顾温暖视觉与防潮的人气新宠 : 石塑地板 (SPC)

如果十分钟情于木地板的温暖视觉，却又害怕香港潮湿天气带来的打理噩梦，近年在装修界人气急升的石塑地板（SPC）便是十分平衡的折衷方案。SPC 地板主要由天然石粉与高分子塑胶混合制成，因此具备了百分百防水防潮的卓越性，日常清洁随意拖地也毫无心理负担。在触感方面，它虽然没有实木般天然，但依然能维持柔和与轻微的弹性，即使小朋友或毛孩在家中奔跑跌倒，受伤的程度也比坚硬的磁砖轻微，且局部损坏时同样容易更换。

SPC地板虽然没有实木般天然，但依然能维持柔和与轻微的弹性。

不过，石塑地板也并非完美无缺。碍于印刷技术的限制，其表面的木纹质感始终不及实木来得自然贴服。更重要的隐忧在于其安装结构，由于 SPC 地板主要依赖卡扣拼接，其扣位材质相对较脆且容易断裂，这对于单位的地台平整度以及安装师傅的手艺提出了极高的要求。如果施工时稍有不慎或底层地台稍有不平，屋主入伙后踩踏时便十分容易出现卡扣断裂、微凹或发出「唧唧」声响的情况，安装时必须格外小心。

三、 历久不衰的耐用王：磁砖

在所有地板建材之中，磁砖毫无疑问是耐用与防水界的王者。经过高温烧制的磁砖具备极高硬度，无论是高跟鞋踩踏、大型家具拖拽、毛孩的利爪还是日常水渍油污，都不会对它造成伤害。它具备极佳的防水防潮性能，表面平滑抗污，日常打理也极为方便，几乎不需要任何后续保养成本，因此成为了厨房、浴室以及玄关等高消耗区域的首选。

磁砖具备极佳的防水防潮性能，表面平滑抗污，日常打理也极为方便。

尽管磁砖拥有无可比拟的耐用度，但屋主在选择时仍需考量其物理限制。磁砖最大的致命伤在于触感冰冷和硬度极高，在寒冷的冬季赤脚行走会感到相当刺骨，若家中长者或学步期的小朋友不慎在砖面上滑倒，撞击的痛楚与受伤风险也会较木地板高。另外，磁砖施工需依赖水泥砂浆铺贴，一旦日后因为老化或重物撞击而出现空鼓或爆裂，更换和工程难度将会十分浩大，很难像木地板那样轻易做到局部更替。

三分材料七分手艺，专业施工才是真正关键

综合而言，拣选地板就如选择生活方式，世界上没有绝对完美的建材，只有最适合你家庭习惯的方案。著重生活品味与触感可选实木，追求防潮与性价比兼备可考虑石塑，怕麻烦追求极致耐用则非磁砖莫属。

最后必须提醒屋主们一个装修界的铁律「三分材料，七分施工」。无论你最终选购了几万元名贵的欧洲磁砖，还是最新科技的石塑地板，如果缺乏了经验丰富、工艺精湛的师傅为你把关，在前期忽视了地台平整度，或在铺贴时没有严格控制留缝与伸缩空间，最终都极有可能出现高低级、空鼓甚至爆裂的灾难。装修前，记得找具备良好口碑、工艺严谨的专业装修公司，由专业师傅为你的单位结构、湿度与生活习惯把脉，才能为你与家人铺出一片舒适且经得起岁月考验的安乐窝。

唐耀贤

好师傅创办人

相关文章：戒掉3大传统装修迷思 家居翻新全面升级｜唐耀贤

相关文章：装修悭错地方随时更伤荷包 4大核心工程不宜削预算丨唐耀贤

相关文章：屋企墙身永远都只是白色? 重塑家居墙面5大美学方案

相关文章：宠物友善家居设计指南 4大「人宠共融」装修贴士 与毛孩同享安乐窝

相关文章：居屋装修懒人包 破解「厨厕不能动」限制 零改动格局变出最强空间感

延伸阅读：准爸妈必看装修攻略 拒绝固定死板设计「成长型」婴儿房灵活布局

延伸阅读：装修监工自救手册 掌握工序品质标准 主动杜绝瑕疵隐患

延伸阅读：装修纠纷烂尾频生 工程展开前5大保障攻略 助业主更安心

延伸阅读：2026装修攻略 施工季节全解构 选对月份可悭钱兼慢工出细货

延伸阅读：细单位变出独立空间靠间墙 石膏板轻巧价格低 一类砖不防火 四大材质优缺点全面睇

延伸阅读：解构香港装修陷阱 业主3招自保

延伸阅读：装修工序不能乱来 或致5大常见问题 掌握正确流程免后患

延伸阅读：装修纠纷每年平均逾170宗 3大应对策略增保障 切忌一次过付款

延伸阅读：单位历火劫 损毁评估不容忽视 家居装修理赔 必需标准报价单

延伸阅读：居家安老首重安全「长者屋」6大装修设计要点 减少意外风险