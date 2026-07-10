家中冷气死机恐变「蒸笼」 专家教4大急救法 通风不等于降温 买窗膜勿单看防UV

本港气温持续飙升，炎炎夏日，冷气机万一突然不冻甚至死机，安乐窝随时变成「焗炉」。若单位属西斜、顶层或拥特大窗户，热力更容易积聚，甚至入夜后仍挥之不去。在等待师傅上门维修冷气前，住户不妨先从遮阳、隔热、通风及减少热源四方面入手，为室内进行「急救」降温。《星岛头条》特此请教装修学院校长邓世民（Simon），为读者拆解家居降温与装修选材实用贴士。

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1. 遮阳隔热阻截热力入屋

当冷气机故障时，首要任务是阻截热力入屋。Simon表示，日间阳光猛烈，尤其下午西斜时段，正确做法应是尽快拉上窗帘或百叶帘，避免阳光直射地板、梳化及木柜等吸热物料。他续指，窗帘虽能阻挡直射阳光，但因处于玻璃内侧，部分热力其实已悄悄入屋。若追求更彻底的隔热效果，贴上窗膜会更为理想，能直接将热力反射，从源头减少太阳能穿透玻璃。至于顶层单位，住户需特别留意防水隔热物料的应用，市面上有部分产品支援装修后补加，可作为长远的降温对策。

提及选购窗膜，不少人往往只著眼于「防UV 99%」等字眼。Simon提醒，紫外线（UV）主要导致皮具、木材老化褪色及伤害皮肤，阻隔UV并不等于真正隔热。他解释，判断窗膜的隔热效能，除了留意红外线阻隔率（IRR），更应参考总太阳能阻隔率（TSER）。部分产品或许标榜IRR高达99%，但真正令室内升温的是整体太阳能，因此整体隔热效果未必成正比。同时，选购时亦要留意可见光透射率（VLT）。透光率太低会令室内昏暗，而且颜色越深并不代表越能隔热，市面上部分高VLT的浅色窗膜同样具备出色的隔热表现。

2. 浅色物料减热力吸收

坊间常有误解，以为深色窗帘遮光力强，隔热自然较佳。Simon澄清这是常见误区，深色物料其实更易吸热。若想依赖窗帘降温，关键在于产品是否具备隔热涂层，而非单凭颜色深浅或款式判断。

装修选材亦同理，他建议西斜房间应尽量避免大面积使用深色墙身、地板或饰面；相反，浅色系及反光度较高的表面，能有效减少热力吸收，令空间视觉及体感上更添清爽。

3. 掌握通风时机善用对流

当成功从源头阻截室外热力后，下一步便是处理室内的闷热空气。失去冷气庇护，许多人会选择开窗吹风扇，但Simon指出，通风其实并不等于降温。若日间室外气温高于室内，盲目开窗再配合风扇，反而会将热浪卷入屋内，令环境更加局促。正确做法是待清晨或入夜后、室外气温回落时才打开门窗，利用对流效应将凉风引入。若单位设计容许，可打开两侧窗户制造「穿堂风」；若只有单边窗，则可善用风扇、厨房或浴室窗户协助换气。4. 减少室内热源与湿度

冷气不能正常运作期间，任何室内热源都会成为降温阻碍。焗炉、电磁炉、干衣机等家电运作时会释放大量热力，日间高温时应尽量停用；膳食可改为简单冷盘，或待早晚较凉爽时才下厨。

香港夏季普遍潮湿，高湿度亦会令人感到黏腻难耐。Simon建议，此时可考虑短暂开启抽湿机以降低潮湿感，但需注意抽湿机运作时亦会发热，不宜长时间在密闭细房内使用。此外，关掉不必要的照明或改用LED灯泡，均能减少额外热源。最后他提醒，若家中冷气未能即时修妥，而有长者、幼童、长期病患者或宠物，应尽早安排他们到商场或图书馆等冷气场所暂避，以防中暑。

延伸阅读：林超英「无冷气」家居消暑大法

向来提倡环保的前天文台台长林超英，过往也分享过如何「无冷气」消暑度日，透过家居设置，教导市民不开冷气也能凉快生活。

1.使用垂直百叶帘

林超英表示，现时新楼普遍都用上大片落地玻璃，大量阳光进入室内，直接晒热墙壁、地板及家私等，令单位温度上升。所以自己会选用垂直百叶帘，在日间挡住阳光，达致隔热的同时，又能容许空气流通。

2.蚊帐配合USB风扇

在高温下，林超英会使用以直径15cm的USB风扇制造凉风，远距离吹上半身和头部，将汗蒸发，就可以令皮肤表面温度下降。林超英家中卧室设有蚊帐，蚊帐内有USB风扇，让风力在蚊帐内制造气流，不断将身体热量带走，并产生凉快感，「大约距离1至2米，吹向头和肩膊。」

3.睡竹席

林超英表示，自己至今仍有睡竹席的习惯。竹席是用竹篾做成，因竹篾导热能力较强，当人睡在上面时，竹席能不断通过热传递把热量带走。有研究指出，使用竹席可有效降低4.2度体温。

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