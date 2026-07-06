装修佬厨房建「极限工人房」 拍片炫耀 疑阻逃生门 睡明火炉头旁 被炮轰收买人命

香港地少人多，要拥有一个安乐窝从来不易，遑论要在有限的居住空间内，再划出地方供外佣起居。近日有家私公司分享一段为业主「改造工人房」的影片，惟片中所见并非真正房间，而是在厨房位置加建一张极度狭窄的外佣床，做法涉嫌严重违反消防条例。有资深认证验楼师接受《星岛头条》访问时直指，有关改动严重阻塞逃生通道，亦令后楼梯防火门无法正常开启，防烟耐火功能形同虚设，直斥此做法「简直是收买人命」，恐成大埔宏福苑惨剧的翻版。

涉事家私公司早前以「香港HK在厨房搭了一个菲佣的床睡觉」为题，在内地社交平台小红书发布短片，展示加建成果。片中可见，装修师傅步入该单位厨房后问道：「在厨房睡觉是甚么感觉？」随后展示在厨房近后楼梯位置一个69厘米阔、152厘米长的空间，以木板搭建出一张简易「碌架床」。该处空间极度逼仄，床尾紧贴明火煮食炉头及雪柜之余，床架更遮挡了近半扇后楼梯门。外佣上落需攀爬木梯，狭窄空间仅勉强足以容纳一人平躺。

验楼师：阻档逃生门极危险

针对影片中的夸张设计，资深认证验楼师赖达明（明哥）指出，在厨房搭建木制碌架床，完全阻碍了通往后楼梯的防烟门开关。由于该门向内开，床架形同将逃生通道完全封死。他强调，此举绝对违反《消防条例》及《建筑物条例》，因法例严格要求逃生门必须能正常操作。

明哥警告，厨房本身是高危区域，一旦发生火警，不仅睡在该处的外佣首当其冲，全屋住客亦会因无法经后楼梯逃生而面临生命威胁，直斥此做法是「收买人命」，牺牲了整个单位的安全。

加建家私亦受管

坊间有业主误以为，只要将厨房的明火煮食炉改为电磁炉（非明火），便能规避消防条例。明哥直指这是「完全错误」的想法。他解释，法例视整个厨房空间为高危位置，因厨房集中了大量电器，一旦发生电线短路或漏电，同样有极高火警风险。因此，不论使用明火还是电磁炉，都必须严格遵守相关条例。

明哥补充，即使加建的只是「家私」而非结构改动，只要妨碍了消防设施（如厨房防火门）及走火通道，同样构成违规。他呼吁业主在进行任何涉及走火通道的改动前，必须咨询注册工程师或建筑师等专业人士。

明哥警告，厨房本身是高危区域，一旦发生火警，不仅睡在该处的外佣首当其冲，全屋住客亦会因无法经后楼梯逃生而面临生命威胁，直斥此做法是「收买人命」。

违例最高可罚款20万及监禁1年

市民若发现类似违规情况，可向相关政府部门举报。当局经调查证实违规后，会发出安全通知书要求业主修正；若业主拒绝遵从，政府有权作出票控。

根据香港法例第95F章《消防(消除火警危险)规例》，就任何处所而言，任何人如身为该处所的拥有人、租客、占用人或负责人，准许或容受任何物件或东西被摆放或留下，而导致该处所内的逃生途径被阻塞，即属犯罪。首次定罪可处第6级罚款（10万港元）；其后每次定罪，可处罚款20万港元及监禁1年。

翻查资料，该公司不时分享改造各类「极限工人房」的影片。尽管今次涉事影片标注了「菲佣空间文案，纯粹娱乐」，但这种罔顾安全的加建行为，随即惹来中港两地网民哗然，大批留言炮轰设计存在严重的消防隐患。

记者向涉事公司查询，昨日（5日）亦再到该家私公司的小红书帐号查看，惟发现相关帖文及影片已下架。

相关文章：住户疑霸占电梯大堂建鞋柜 拍片自爆走火通道变工人房 专家：涉违反消防条例 当事人急删片

相关文章：居屋走廊惊现巨型入墙鞋柜 装修公司称「最伟大设计」 验楼师批做法大胆 或涉3大违规