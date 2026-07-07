500万翻新将军澳2000呎洋房 重整三层动线 善用高楼底变出工人房

独立屋空间宽敞，是不少人心目中的理想居所。但若多层格局欠缺周详规划，往往容易衍生动线混乱及采光不均等问题。今次介绍的将军澳屋苑式洋房，实用面积约2,000方呎。户主夫妇斥资约500万元，委托in Him’s Interior Design设计师Samuel操刀，历时约9个月作全面大翻新。设计师巧妙透过光线与动线，重新梳理三层空间及实用功能，更极致发挥高楼底优势，为屋主度身订造出兼具现代美学与舒适度的理想大宅。

整合垂直动线 柔和采光入室

Samuel表示，今次设计并非把三层空间分开处理，而是借由光线与动线的整合，重新梳理整幢洋房的生活节奏。项目属屋苑式独立屋，水平视野虽受周边环境限制，但自然光不算受阻，因此团队将采光列为规划重点，透过客厅布局、厨房开口位及主人房窗户位置等改动，令光线更有效引入室内。

客饭厅以大面白色纱帘引入柔和自然光，配合白色墙身、米白色梳化及浅木家具，大幅提升整体空间的明亮度。设计团队同时保留原有楼梯作为垂直动线核心，再按每层功能重新安排生活区域，将原本各自分散的楼层串连起来。

善用高楼底优势 巧妙隐藏工人房

洋房地下主要为客饭厅、厨房、工人房及客厕；中层全层改造成主人套房；最高层面积较小，目前用作工人工作间、洗衣及储物，必要时可兼作客房。

地下空间是今次改动重点之一。原本入门旁边设有客厕，设计团队重新规划后，改为鞋柜及储物室，回应户主大量鞋履及杂物收纳需要。由于该层楼底较高，团队善用垂直空间，在新洗手间及储物室上方设置全新工人房，出入口设于楼梯半层位置，形成近似上下层的立体布局，充分利用每一寸空间，令整体配置更高效实用。

厨房改半开放式 弧形元素柔化空间

客饭厅的格局亦经过悉心微调，原本厨房出入口位于餐枱旁边，令饭厅空间较为分散。设计团队将厨房入口移至楼梯一侧，原出入口改作矮柜与工作枱面，既增加备餐及储物空间，也令饭厅更见方正。新设计采用半开放式厨房布局，打破了空间隔阂，浅木厨柜配搭深色石材墙身，与客饭厅的黑色水磨石地台互相呼应。

为平衡深色地面的沉重感，设计师在客厅加入米白梳化、灰色地毡与圆形茶几，令视觉效果干净俐落而不失层次；并在电视墙及转角位融入弧形线条，有效柔化长方形客厅的生硬感。

主人房下移中层 专属套房连露台

考虑到户主年纪渐长，为免日常过分依赖上落楼梯，设计团队将最高层的主人房移师至中层，令主要作息空间更集中。该层原有的两房两厕及偏厅被全面打通，蜕变成集睡眠区、梳妆区、衣帽间及大型浴室于一身的专属套房。

套房以浅木地板配白墙，气氛比地下大厅更显放松。睡眠区靠近窗边，纱帘配搭躺椅及绿植，营造出宁静的私人角落。新主人浴室更巧妙利用连接露台的空间改建，可直通户外，不仅方便晾晒及加快去湿，更大大提升通风效能及实用性。

因地制宜选材 隐藏风管提升美感

面对洋房容易受地区湿气及花园环境影响的问题，Samuel在选材上特别注重防潮。与花园相连的地下选用抗水耐用的水磨石；楼上则铺设防水性佳的木地板，并尽量避免使用易受潮的绒布及皮革。

冷气方面，全屋采用隐藏式风管机，配合新格局重新规划喉管与出风口，令设备完美融入装潢。Samuel提醒，翻新独立屋不应只著眼于表面装饰，首要任务是全面评估建筑本身质素，例如排查漏水隐患、结构损耗，以及通风采光条件，再以设计对症下药，才能彻底解决根本问题。

图片由 in Him’s Interior Design 提供

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