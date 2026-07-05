乱换「美容花洒头」随时爆炸 专家拆解水温飙至70度原因 消委会警告4类要小心

夏日热辣辣，回到家第一件事当然是洗澡，不少人为提升沐浴体验，更会自行更换具备增压、过滤、按摩或一键止水功能的花洒头，部份产品外观讨好，更标榜具备美容护肤功效。不过，更换花洒头绝非「尺寸啱就装得」，装修学院校长邓世民接受《星岛头条》查询时提醒，若花洒头与家中热水炉不匹配，不但影响出水及炉具运作，严重更可能酿成浴室安全隐患。消委会亦曾警告，附设开关水掣的花洒头容易「中伏」，一旦阻碍压力排放，导致储水缸内部压力过大，严重时将引发爆炸危机。

近年流行日本美容品牌推出的花洒头，主打产生「超细气泡」及「微气泡」以深层清洁毛孔。有港人在Threads发文分享，指从日本购入一款人气花洒头，返港使用仅一日，热水炉水温便突然狂飙至逾70度，期间更一度失去热水。事主吓得立刻换回旧花洒，炉具才回复正常。帖文引发网民热议，不少人留言警告切勿乱用高压或悭水花洒头。

装修学院校长邓世民表示，虽然水温飙高未必会直接导致热水炉爆炸，但突如其来的高温极易令用家烫伤，因此不能掉以轻心。

水流受阻或令水温突然飙高

为何更换花洒头会引发水温异常？邓世民解释，即热式热水炉的运作原理是一边感应水流通过，一边即时加热。当新花洒头具备节水、限流、混气或增压等功能时，会增加水路阻力，导致实际流经热水炉的水量减少。在水流量大减但炉具仍以相若热力加热的情况下，水温便会突然急升。

他补充，若热水炉机龄较长、机件老化，或其感应及调节系统反应迟缓，再配搭这类功能「极端」的花洒头，便较容易出现水温异常。虽然水温飙高未必会直接导致热水炉爆炸，但突如其来的高温极易令用家烫伤，因此不能掉以轻心。若换花洒后发现水温忽冷忽热或炉具反应异常，应立即停用并安排专业人士检查。

消委会列4类花洒不宜乱装

消委会亦曾发出警告，若家中使用「花洒式电热水炉」，必须确保出水管时刻保持畅通。市民应避免乱用以下4类花洒头：

1.配备过滤物料的花洒头

2.增压式花洒头

3.具备按摩功能的花洒头

4.设有开关水掣设计的花洒头

其中最容易令人「中伏」的是附设开关水掣的花洒头。这类设计方便用家在涂抹沐浴露时暂停出水，但对于花洒式储水电热水炉而言，关上水掣会阻碍压力排放。这会导致储水缸内部压力过大，严重时更会引发爆炸危机。

这类潜在风险并非纸上谈兵。今年3月大埔富善街一个单位曾发生电热水炉爆炸事故，导致3名内地来港探亲人士轻伤送院。机电署初步调查显示，涉事的花洒储水式电热水器怀疑因安装了不适当的花洒头而肇祸。

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宜使用原厂认可配件

机电署指出，这类热水器加热时，储水缸压力必须经混合掣及花洒头排出，因此绝不可在出水管加装开关掣，亦不应将喉管接驳至洗手盆或浴缸。

消委会提醒，使用花洒式电热水炉时，应只安装原厂或生产商认可的混合水龙头装置及花洒头；安装或改装电热水炉，亦必须由注册电业承办商及持牌水喉匠处理。若使用时出现跳掣、漏水、异响，或有不正常蒸气从花洒头冒出，应立即停用并关掉电源，找合资格人士检查。

装修学院校长邓世民。

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