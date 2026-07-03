租赁旺季带动二手买卖潮 港漂一周「散货」全屋家私 精明租客200蚊「执到宝」

随着大量内地生来港升学，每逢暑假均是租赁旺季，并带动了一股二手家私买卖热潮，正在小红书及Carousell等网络平台上迅速蔓延。鉴于香港置业成本高昂，加上要弃置大型垃圾亦不容易，不少年轻买家及卖家均会将目光投向二手市场。一位准备离港的「港漂」黄小姐（化名）接受《星岛头条》访问时表示，在短短一星期内极速清空全屋16件家私，成功套现约5,000元；另有一位精明租客陈小姐则指出，自己仅花200元便「执」到原价近2,000元的实木餐桌。

小红书及微信群组成交易阵地

对于即将要迁居或离港的「港漂」而言，如何处理满屋家私是一大难题。曾卖出多件二手家私的黄小姐提到，在港要将大型家私当作垃圾扔掉，不仅需要搬运至指定大型垃圾收集站，部份更可能需要支付额外费用，费时失事。因此，不少人索性将保养良好的家私放上网上平台「散货」，除了减少弃置家私的麻烦，变相省下一笔搬运费，更能成功套现，用来帮补日后的机票或生活开支，可谓一举两得。

网络平台Carousell上不时有发布出售二手家私的贴文。

不少港漂会将不再需要的二手家私发布在小红书平台上。

为求顺利交吉，黄小姐原本预留了半个月时间处理，并将家私拍照上传至小红书及微信二手群组，但市场反应意外热烈：「一开始在小红书发文，没想到卖得特别快，其他二手渠道甚至都还没用上。」短短一个星期内，16件家私已几乎全数售出，买家涵盖来港读书的内地学生、「港漂」及部分香港本地人。

低价加快成交 收订金防失踪

她坦言，定价策略是快速成交的关键，一律以原价一半、甚至更低价格发售。她举例，一部原价2,000多人民币（约2,300港元）的洗碗机，最后仅以500多港元超低价售出。不过，她认为这种既环保又极具性价比的交易，让买卖双方皆大欢喜，最终所有家私亦成功套现约5,000港元。

针对在网络平台进行二手交易，最怕遇到买家临时爽约（俗称「放飞机」）。黄小姐作为「过来人」，也分享了一些「防伏」心得，当买家确定购买及取货时间后，「我会先收取家私价格10%金额作为定金，这样能有效避免对方突然失踪」。

此外，她强调「图文并茂」与「诚实申报」是吸引买家及促成交易的不二法门，图片必须全面展示家私细节与产品资讯，标题亦要精准，突出「二手」、「半价」等吸睛字眼以增加浏览量。更重要的是，若家私有任何磨损或损坏，必须在交收前向买家详细说明，让对方自行判断是否接受，以免在面交时产生不必要的争拗。

至于最令人头痛的大型物流搬运，她表示多数买家都会自行透过GogoVan或Lalamove等电召客货车平台上门自取，大大减轻了卖家的负担。

短住不想花大钱 二手货更具效益

另一方面，对于在港租屋的年轻一族来说，二手市场更是「寻宝乐园」。有本地租客陈小姐表示，由于租屋时对部分家私有刚性需求，但短期居住又不想花大钱购买全新家私，因此价格低廉的二手家私，极具经济效益。

对于坊间常有「买二手家私，运费贵过件家私」的说法，陈小姐却有一套精明的悭钱策略。她主要活跃于港人最常用的Carousell平台，搜寻时会锁定「搬屋急放」、「自取」、「无发霉」及「就近地区」等关键字，并分享了自己一次极其划算的交易经历：曾看中一张原价约1,800元的实木餐桌，二手放售价仅200元，连同80元运费，仅花不到300元便将心头好运回家。

租客陈小姐仅花费不到300元购得实木餐桌。

交易前确认卖家大厦设有升降机

她提到，在交易前会详细确认卖家居住的大厦设有升降机，再预约同区客货车自取，只要集中在同区寻找货源，运费通常只需占总预算的10%至25%；但若跨区运送巨型家私，运费确实有可能高达货品价格的一半，因此「就近交收」是买二手家私的铁律。

实木及金属家私属首选 旧电器存隐患

纵使二手家私性价比极高，但也并非毫无风险。陈小姐亦坦言曾经「中伏」，曾购入一部二手抽湿机，结果使用了仅半个月便出现故障，无法维修，最终得不偿失。这也让其得出结论：实木家私、金属收纳柜、餐桌椅等结构简单的物品最适合买二手；但内部零件老化难以察觉的电器，以及床褥、枕头等牵涉个人卫生的贴身用品，则强烈建议购买全新。

对于二手家私运抵后，她更自有一套熟练消毒程序：先用吸尘机吸走所有灰尘，再用消毒湿巾全面擦拭每个缝隙与底部，最后喷洒除菌除臭剂，放在通风处晾晒半天，确保卫生无虞。

整体而言，二手家私买卖热潮在香港方兴未艾，这不仅反映了市民在经济压力下的灵活变通，更在无意间推动了资源回收与循环经济。无论是急于清空单位的离港客，还是精打细算的租屋族，只要掌握好沟通技巧与选购指南，都能在这个庞大的二手市场中各取所需，达致双赢。

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