港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感

香港楼价高企，不少人选择透过自置公屋踏上置业阶梯，再花心思设计出理想家居。居于大埔运头塘邨的Ken因看中屋邨一带民生配套成熟、交通便利，早年透过「租者置其屋计划」购入单位。随着原有装修日渐老化，他决定斥资逾40万元，连同装修工程及家私配置，为住所进行全面翻新。为照顾同住太太的生活需要，并方便妹妹偶尔留宿，他亲自操刀重新规划间隔，将单位改造成两房格局，并糅合北欧彩色风与精明收纳概念，成功把旧居蜕变成布局清晰、兼具美感与实用性的温馨小家。

点击睇单位装修前：

舍弃传统公屋布局 格栅划分客饭厅

单位实用面积约390多方呎，间隔方正，原则上属开放式设计。装修前，室内以旧式白油墙身及传统木地板为主，部分墙身更出现发黄、剥落及受潮痕迹，客饭厅、睡眠区及收纳空间之间的界线亦不算清晰。经过约4个月施工后，Ken以北欧彩色风贯穿全屋，重新划分各区功能，令生活动线更见清楚。

客厅以湖水蓝电视墙配搭木色电视柜；饭厅则放置4人餐桌，方便日常用餐及招待亲友。主人房延续整体北欧风格，设有双人床、衣柜及梳妆收纳区，满足夫妻二人的起居需要；多功能房则加入书桌、储物空间及可变式睡眠配置，平日可作工作间或杂物房，亦可供妹妹留宿之用。厨房主要采用Tiffany Blue色调，部分位置兼作家务及晾衫区；浴室则以清爽浅色为主，并加入绿色点缀及浴屏，实现干湿分离。

Ken向《星岛头条》表示，细单位最重要是每个区域都要有明确用途，因此在空间规划上花了不少心思。他指，留意到不少Y型公屋住户习惯把梳化靠窗、电视柜贴近大门，但认为这种近乎「倒模」的布局，不但容易浪费空间，亦未必符合自己的生活习惯。因此，他重新分配客饭厅比例，坚持划出独立饭厅，并利用格栅作分隔，创造出流畅生活动线，可以「边食饭边睇电视」。

虽然单位不走奢华路线，却处处见巧思。例如他灵机一触，将网购的除味及消毒装置融入鞋柜设计之中，大大提升日常使用的便利性与实用度。

饭客厅：

收纳奉行「够用即可」原则

在色彩运用上，Ken亦有自己的坚持。有别于常见的黑、白、灰或木系配色，曾从事平面设计的他，对色彩及视觉比例有更高要求，因此选择以北欧风为基调，再大胆加入Tiffany Blue及其他跳色元素，令空间层次更丰富，亦更具个人特色。

厨房：

Ken直言，不少香港住宅装修风格之所以千篇一律，往往是因为户主对自身需要不够清晰，最后只能依赖设计师采用较保守的配色方案。他希望透过鲜明色彩，在有限空间中展现个人特色，令家居既有温度亦不失个性。

浴室：

虽然单位面积有限，但Ken在收纳规划上贯彻「够用即可」的原则，并不盲目追求「全屋造满柜」。装修前，他已仔细盘点杂物、换季衣物及厨具等物品的收纳需求，预先规划各自摆放位置，并以层架取代大型储物柜，减轻空间压迫感，避免日后因额外添置柜体而令空间更显局促。他认为，香港居住空间寸金尺土，若让一些一年都未必用上几次的杂物长期占据生活范围，实在得不偿失，因此装修前已狠下决心做好「断舍离」。

主人房：

装修前先列清单控制预算

为了有效控制预算，Ken善用过往设计经验，先自行构思布局，再交由装修公司落实施工，同时把装修工程与家私采购分开处理，成功节省一笔开支。

谈到悭钱心得，他指出，并非所有家私都需要度身订造。涉及水电配置的厨柜，以及需要增加储物量的到顶衣柜，较适合订制；至于睡床、活动柜及餐桌等，选购现成家私不但价格较相宜，日后若想转换家居风格，弹性亦更高。与其盲目追求全屋订造，不如把预算花在真正重要的位置。

多功能房：

总结这次装修经验，Ken提醒，装修前最重要是先了解自己与家人的实际需要。他建议户主先以纸笔列出居住人数、床铺尺寸、必须收纳的物品、可腾出的空间，以及个人喜好等细节。若对自身需求一知半解，最终做出来的设计未必符合生活习惯；相反，提供愈多具体资讯，设计方向便愈清晰，装修预算亦更能用得其所。

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