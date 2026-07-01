提升消防安全 让民众安心安居｜楼家强

大埔宏福苑悲剧，揭示香港旧楼维修与消防安全管理的深层次问题，促使政府成立由保安局局长领导的「强化消防安全治理工作组」，全面检视《消防条例》及相关法规，并于近日提出涵盖六大支柱的修例建议。

现行法例并无明文禁止干扰消防装置的行为，从宏福苑事件调查可见，这是一个重大监管缺口。不当地关闭火警警报系统电源或停用洒水系统，足以瘫痪整幢大厦的消防保护，后果可以非常严重。当局建议新增一项罪行，任何人如蓄意或罔顾后果地误用、以至干扰消防装置，即属犯罪。

大埔宏福苑悲剧，揭示香港旧楼维修与消防安全管理的深层次问题。

此外，现时不论消防装置是否处于有效操作状态，向当局申报的时限也一律相同。新机制规定注册承办商，当发现主要消防装置出现损坏而未能处于有效操作状态，必须于24小时内通知消防处。处方亦会针对主要损坏事项，在24小时内派员到场巡视。两项措施相辅相成，除了加强阻吓力，最重要是让消防处及早知悉楼宇的消防安全情况，确保装置损坏能及时修复或更换。

涵盖六大支柱的修例建议

现时注册承办商因进行楼宇修理等原因，连续24小时或通宵关闭消防装置，仅须在关闭后24小时内通知消防处。这种「事后通知」的安排明显并不理想，容易造成消防保护的「真空期」。修例建议将现时仅属行政安排的「事后通知」，提升为法定的「事前把关」，承办商在关闭主要消防装置前必须获得处方批准。即使某些在紧急情况下需要即时关闭装置，亦须在切实可行范围内尽快通报。

笔者认为，上述修例建议是对香港消防安全规管制度的一次重要改革，反映政府对市民生命和财产安全的高度重视，回应了宏福苑事件后，民众对全面提升楼宇消防安全的逼切诉求，让民众更加安全、安心和得以安居，值得各界支持。

楼家强

立法会议员

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