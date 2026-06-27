单位种300盆多肉植物 险毁婚姻兼破财 3招化解「木囚死局」 ︳金耀

31岁的Mandy从事新娘化妆行业，手艺扎实。她在荔枝角租下一个工厂大厦单位，一半作为化妆工作室，一半作夫妻居所，省却另租住所的负担。然而，自立门户以来，生意始终未能突破，扣除租金与杂费后所剩无几。由于新娘化妆全靠口碑转介与试妆表现，近年转介明显减少，上门试妆的客人亦对她缺乏信心。加上丈夫的事业同样毫无方向，两人就这样困在工厦单位里，看不见出路。

更令Mandy困扰的是，她的皮肤开始出现持续的敏感问题。她遍访皮肤科，试尽各种护肤品及药物，始终未能根治。对新娘化妆师而言，皮肤状况直接影响专业形象与客人信心。一位皮肤持续发炎的化妆师，实在难以令准新娘放心将大日子交托给她。

辗转之下，透过一位从事睫毛美容的老板朋友介绍，Mandy找我上门勘察工作室风水，希望找出生意停滞及皮肤问题的根源。然而她万万没有想到，这次风水勘察，不只揭开了生意与健康问题的谜底，更让她藏在心底深处、连自己也不敢承认的一个念头，被我从风水格局中看了出来。

踏入Mandy的工厂大厦单位，第一眼已令我心中一凛。整个单位，几乎被多肉植物完全占据——窗台上、桌面上、地板上、柜顶上，甚至化妆镜旁、工作台边，放眼所及，全是一盆又一盆、密密麻麻的多肉植物。我粗略估算，单位内的多肉植物，数量多达300盆以上，将整个本已不算宽敞的工厂大厦单位，填得密不透风，几乎令人喘不过气来。

Mandy见我打量那些植物，随即带著一丝自豪地解释说，她非常喜欢多肉植物，觉得它们可爱疗愈，多年来陆续购入收集，不知不觉已累积至今日的规模。她以为植物代表生机，放得越多越好，从未想过这些她视为珍宝的多肉植物，竟然正是压垮她生活的无形重量。

木囚死局惹来一身烦恼

风水古籍《阳宅十书》有云：「气滞则人衰。」300盆多肉密集堆放于有限空间之内，气场早已完全凝滞，形成风水学中所谓的「木囚死局」。

多肉植物属阴木之性，《黄帝宅经》明言：「阴木盛则阳宅衰。」木气过旺，首先克制土气，土主中宫，主包容与稳定，乃夫妻和睦之根基。土气一衰，夫妻之间便容易计较、沟通断裂，感情日渐疏离。木旺继而生火，火主离卦，《周易·说卦》云「离为火，为日」，火气过旺，则妻子焦躁易怒、口舌不休，家宅难得安宁。

更甚者，木气郁结直接克伤肝气，《黄帝内经》早有明言：「肝郁则百病生。」肝气受损，轻则情绪失控、失眠多梦；重则身体出现结节、囊肿等病变。尤其多肉植物的阴木之气，对女性妇科健康影响尤为深远，容易诱发瘜肉、囊肿等妇科问题，长期身处此局，对女性的身心健康实为一大隐患。

Mandy皮肤长期敏感难愈，正是肝郁木旺、阳宅气衰的直接体现；生意转介锐减、试装新娘缺乏信心，亦是宅气衰败、财气无法聚集的必然结果。

从风水看出不为人知的心事

勘察进行至一半，我在单位的感情位及夫妻宫方向停下脚步，细细察看良久。这个位置的气场，异常沉郁。感情位被多盆大型多肉植物重重复盖，完全封死，毫无流动之气；夫妻宫方向的墙角，阴气尤为凝重，仿佛积压著一股长期无法疏解的郁结之气，沉甸甸地压在那里。

我转身，平静地问Mandy：「你现在和丈夫的关系，是不是出现了很深的裂痕？你心里，是不是有想过离婚？」

Mandy愣住了，脸色微微一变，沉默了好几秒，才轻声说：「你……你怎么知道？我没有跟任何人说过这件事，连介绍我来的朋友也不知道。」

这个念头，已在她心中盘旋了好几个月。她来找我，只说是生意和皮肤问题，只字未提婚姻。然而风水不会说谎——感情位与夫妻宫的气场，早已将她内心深处那个不敢说出口的念头，清清楚楚地呈现在我眼前。

解决方法：破木囚，还清明，立招财局

此局已非单纯减量可以化解，唯有将300盆植物尽数清除，方能破局还气，重建阳宅清明之气场。我建议Mandy在一星期内清走所有植物，一盆不留，并为她制定了全面的风水调整方案：

1.引入天然阳光

清空窗台并改用透光薄纱窗帘，确保日间阳光能够自由洒入每一个角落，以天然阳气彻底驱散积聚的阴木之气。

2.重新规划灯光

工厂大厦单位采光先天不足，清除植物后，灯光布局尤为关键。我重新为单位计算灯的数目及摆放位置，以风水数理为基础，配合五行生克原理，重新营造适合家居和睦及生意兴隆的灯光格局，灯光数目、色温及位置，均按命格及宅运仔细计算，人工灯光在弥补采光不足的同时，亦能发挥催旺财气、稳定夫妻感情的风水效用。

3.激活感情气场

在清空后的感情位摆放一件玉如意，取其祥瑞圆满、夫妻如意之意，重新激活夫妻之间的感情能量，让长期被压制的正面情感气场重新流动。

设立专属招财局

针对Mandy生意长期只能糊口的困局，为工作室布置一个专属的招财风水局。在财位及事业位作出针对性的摆设调整，配合灯光数目的重新计算，全力催旺工作室的财气与事业气场，令转介及试装成功率逐步回升。

应尽快搬离单位

我特别提醒Mandy，工厂大厦商住两用本非长久之计，以她的事业性质而言，一个正式的工作室环境对建立客人信心至关重要。我建议她以半年为目标，尽快赚够资金，搬离这个工厂大厦单位，觅一个更适合新娘化妆工作室的正式工作空间。

招财局的布置，正是为这个目标而设，令她在最短时间内积累足够的资金，把握离开的时机。我亦特别提醒她，时机稍纵即逝，若一再拖延，时机过了，此单位的气场便难以再次配合，届时要再赚到离开的资金，将会难上加难。

后记

清走所有多肉植物后约一个月，Mandy来电告知，皮肤敏感问题已有明显改善，睡眠质素大为提升，整个人的精神状态比以前好了很多。单位内的空气，她形容「好像突然通了一口气，整个人轻松了很多」。

两个月后，她再次来电，声音里多了一份平静与释然：「我和丈夫最近沟通多了，感觉好像回到了以前刚拍拖的时候。那个想离婚的念头，现在已经淡了很多。我自己也搞不清楚，为什么之前会有那样的想法。」

我告诉她，那不是她的错，而是环境的错。人长期身处木囚死局之中，情绪与判断力都会在不知不觉间受到压制，产生一些在正常状态下不会有的念头。局破了，气顺了，人自然会回归本来的自己。

生意方面，重新布置招财局及灯光后，转介数目逐渐回升，试装新娘的成交率亦明显改善，月收入开始突破以往的瓶颈，朝著半年内积累足够资金、搬离工厂大厦的目标稳步迈进。

她最后感叹说：「我养了300盆多肉植物，以为是在为自己的生活添加生气，没想到差点把自己的健康、生意和婚姻都一起养死了。」

风水的智慧从来不是叫人放弃所爱，而是提醒我们凡事皆有界线，一旦过了火，再美的东西也会变成伤害自己的利器。愿每一位喜爱植物的朋友，都能引以为鉴，生气不在于多而在于适度。一个家不需要300盆植物来填满，只需要两个人之间流动的温柔。

金耀

金瑶阁堪舆学家

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