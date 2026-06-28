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母子档倾注心血翻新百年破屋 耗时18个月 保留历史韵味 吸3组客争购

家居装修
更新时间：06:00 2026-06-28 HKT
发布时间：06:00 2026-06-28 HKT

旧屋翻新随时升值得超乎想像！一对母子早前买入澳洲列治文区（Richmond）一间残破不堪的老房子，花费18个月进行大翻修。该物业于上周推出拍卖，最终以138万澳元（约747万港元）顺利拍出。

保留原有壁炉和彩色玻璃窗

身兼室内设计师的业主Gail Lee与儿子Alex共同持有这座爱德华时代风格的独立屋。她忆述，约15年前首次视察时，物业前廊摇摇欲坠、窗框腐烂，甚至后方有结构成疑的僭建。不过，她一眼看中其优良的房屋结构、靠近市中心的地段优势，以及屋内具历史感的金属压花天花板。她亲自担任项目总监，锐意保留物业的历史特色，包括原有的壁炉和彩色玻璃窗，再将其翻新成「犹如珠宝盒般的精品住宅」。

这次工程极度浩大，母子二人致力修复这座百年老屋的岁月痕迹。工程包括重新铺设保温层及水电管线、重新规划浴室位置，并建回前业主拆除的墙壁。为提升空间感，屋内换上订造的钢框玻璃窗及折叠门，将室内与花园无缝连接。而身为园艺设计师的儿子Alex，更将后院改造成绿意盎然的休憩空间，后来更曾在此举办婚礼及圣诞派对。有到访友人形容，感觉「如走进《建筑文摘》的内页」。

拍卖会50人到场 750万拍出

负责是次拍卖的地产代理Edward Hobbs表示，物业原先叫价约125万至135万澳元，在上周六（6月20日）拍卖当日吸引约50人到场，当中不乏附近街坊。现场共有三组买家竞投，起步价为125万澳元（约676万港元），最终由一名男买家代妹妹以138万澳元「扑槌」成交。

向隅客购得心头好 直呼「命中注定」

Hobbs透露，该名女买家上周末才在另一区（Fitzroy）的拍卖中向隅，如今却顺利买到心头好，直言是「命中注定」，令她喜出望外。Hobbs亦借此建议，在现时的市场气氛下，业主推出物业拍卖时不妨考虑不设固定底价，反而更有利促成交易。

Gail Lee坦言，对物业易手感到非常不舍，但同时对两人的改造成果深感自豪，期望这座大屋在未来的100年能继续展现其风采。

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