港日夫妇110万翻新千呎海景户 木系主调糅合日式北欧风 玄关一设计解决「开门见厅」

今次介绍的单位位于将军澳天晋，实用面积约1,118方呎，属四房两厅间隔。户主为港日夫妇，希望单位设计可同时满足便捷与私隐度。他们斥资约110万元，委托Inbloom Concept设计师Minerva Wong操刀，将原本设计较陈旧及以现成家私为主的单位，彻底改造成兼具私隐度、极致收纳量及生活仪式感的北欧日式和风宅。

木系主调营造和风暖意

户主原本居住的单位以白色为主，今次希望新居带来不同感觉。设计团队遂以木色作主调，巧妙配搭艺术漆、石纹、水纹玻璃及人字拼石塑地板，将北欧风格的简洁线条融入日式常见的自然材质中。

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整体设计摒弃鲜明色彩对比，改以木纹、米白及灰调互相交织，令室内空间更显沉稳柔和。单位间隔虽无大幅改动，但全屋地板及水电已全面重铺，原有工人房亦改作洗衣房，配合户主日常生活需要。

玻璃屏风增私隐度 特设日式落尘区

入门玄关无疑是全屋最吸睛之处，Minerva表示，考虑到户主极度重视私隐，团队特意在玄关增设屏风，巧妙化解甫入屋即望穿客饭厅的格局。屏风糅合圆形水纹玻璃与石纹板，达到透光但不透视的效果，在保留自然光线流动的同时大幅提升隐蔽度。

玄关地面则采用分区设计，以地砖划出入门区并平顺接驳人字拼地板，清晰界定室内外空间。配合木色柜身、柔和灯光，以及鞋柜、换鞋櫈和全身镜等实用配置，方便户主回家后放袋及换鞋，营造出具日式落尘区特色的生活仪式感。

Minerva建议，若想在有限空间内打造日式玄关，可善用玻璃间隔维持通透感，同时避免玄关柜做到贴顶，适当留白可减轻压迫感；若配合全身镜，亦可透过反射效果放大视觉空间。

隐藏式设计减凌乱感

除了玄关屏风，隐藏式设计是今次翻新工程的另一核心。为满足户主的收纳需求，同时避免高大柜身造成压迫，团队灵活运用隐藏式收纳、暗门及连贯的墙身线条，将储物功能无缝融入整体布局。这种处理手法不仅令全屋视觉更为纯净，更呼应北欧日式风格中讲求简洁、留白与秩序感的设计哲学。

为满足户主的收纳需求，同时避免高大柜身造成压迫，团队灵活运用隐藏式收纳、暗门及连贯的墙身线条，将储物功能无缝融入整体布局。

客厅两侧房门均采用暗门设计，门身与柜体及背景墙融为一体。Minerva强调，暗门设计极为考验线条比例及门缝处理，施工时必须确保门线与周边柜身及墙面精准对齐方，以达致隐形效果。

双主人房各拥专属空间

单位罕有地采用双主人房设计，让夫妇二人各自拥有切合个人风格的专属空间。Minerva表示，男户主因工作繁忙常需在家办公，其房间以深木色为主调并配置书桌，兼顾休息与工作双重功能。深色调有助沉淀心境，配搭藤编细节则能增加通透感，亦与日式自然元素互相呼应。

女主人房则以柔和浅色作基调，营造温馨放松氛围，房内更特设独立衣帽间，切合其化妆、梳妆及衣物收纳需要，令日常动线更清晰。两间主人房一深一浅，透过全屋一致的人字拼地板、木色基调及艺术漆色调互相串连，达致风格各异却不见割裂的和谐效果。

订造家私重塑生活动线

装修前后的最大分野，在于全面摒弃不合尺寸的现成家私。全屋大部分家具均改为量身订造，并按家庭成员的生活模式重新规划动线，令收纳、休息及工作区域更为分明。设计团队更充分利用单位的开扬海景优势，细心微调电视座向、睡床位置以至书桌及柜身布局，确保户主在享受日常生活之余，能随时饱览窗外优美景致。

图片由 Inbloom Concept 提供

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