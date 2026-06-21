装修悭错地方随时更伤荷包 4大核心工程不宜削预算丨唐耀贤

买楼置业动辄数百万，到了装修阶段，许多业主都希望精打细算，尽量缩减开支。然而，装修工程犹如兴建大厦，表面看似光鲜亮丽的瓷砖与订造家私，都必须建立在稳固的结构基底上。在装修的预算清单中，有些项目属于「装饰性」，省下来顶多影响视觉效果，但有些项目则关乎「居住安全与耐用性」，一旦为了省钱而妥协，日后随之而来的清拆及维修成本，往往有机会是当初省下金额的数倍。

在动工前，业主必须认清以下4项绝对不能克扣的「核心工程」，守住家居安全的重要防线。

1. 水电工程

水电是装修中典型的「隐蔽工程」，因为在完工后，它们会完全被埋在墙体与地板之下。若为了节省成本而选用劣质电线和薄身水喉，或缩减电掣位，是极具风险的赌博。劣质电线容易因负荷过重而导致电线短路甚至酿成火灾，而水喉管若耐压性不足，一旦爆裂，不仅会浸坏全屋木地板与家私，更会渗漏至下层邻居，引致巨额索偿。届时要找出漏水源头，必须凿开整面墙壁或地板，清拆重建的费用将无法估量。

水电是装修中典型的「隐蔽工程」，因为在完工后，它们会完全被埋在墙体与地板之下

2. 防水工程

家居浴室与厨房的防水工程必须做得滴水不漏。这不仅关乎师傅涂抹防水层的手艺，更取决于防水物料的涂抹高度。根据《香港装修指引》浴室淋浴区建议油上防水物料至离地最少六尺高，而其余位置则离地最少两尺高。若工程为了省料，防水层高度做得不够，更或是省去了完工后的「试水测试」（一般需蓄水最少12小时观测）。住进去三五年后漏水便会透过墙体渗透，导致隔壁房间墙身出现起泡、剥落等情况，甚至令订造的家私发霉腐烂，后患无穷。

家居浴室与厨房的防水工程必须做得滴水不漏

3.基础建材

很多人只关注订造家私的表面是用甚么颜色的木皮或防火胶板，却忽略了内里的芯材。高质素的木材，如大芯板或细心夹板与低VOC（挥发性有机化合物）的环保油漆，造价自然较高。很多人为了省钱选用密度不足，防潮力差的劣质夹蔗渣板，在香港潮湿的春天，柜体很有可能会因水气而膨胀变形，导致柜门无法对齐，抽屉卡死。更严重的是，劣质建材与油漆可能释放长达数年的甲醛，这是一笔关乎全家人健康的长远投资，必须小心选择。

很多人只关注订造家私的表面是用甚么颜色的木皮或防火胶板，却忽略了内里的芯材

4.五金配件

厨柜门、衣柜门、抽屉导轨，这些是每天都会频繁开合数十次以上的「活动关节」。顶级的缓冲五金如气压杆与杂牌五金的价格差距看似显著，但这笔钱其实不建议省。劣质五金极易生锈或金属疲劳。不用一两年，你就会发现厨柜门开始下垂，关不紧，或者抽屉拉出时卡顿，发出刺耳噪音。更换五金虽然看似事小，但往往因为零件不匹配，最终甚至需要重新更换整扇柜门。

厨柜门、衣柜门、抽屉导轨，这些是每天都会频繁开合数十次以上的「活动关节」

总括而言，装修的本质是为了提升生活质素与保障居住安全。油漆的颜色随时可以重髹，现成的家私日后也能轻易更换，然而水电、防水、结构芯材与优质五金这些「骨干工程」，一经定案便会陪伴房子数十年之久。

面对装修清单，聪明的业主应该跳出「眼前造价」的迷思，从长远耐用度出发考虑。与其为了省下眼前的几千元，而为日后埋下漏水、跳掣、家私变形等等的计时炸弹，倒不如实实在在地将预算投放在这些看不见，却最核心的防线。守住这些工程底线，才是让新居经得起时间考验，又住得真正安心的终极法则。

唐耀贤

好师傅创办人

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