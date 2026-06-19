120万筑智能安乐窝 旧楼变身木系温暖酒店风 主人房暗藏专属香水柜

今次介绍的单位位于红磡海逸豪园，实用面积约885方呎，户主为一对夫妇、一名升读中学的儿子及工人姐姐，合共四人居住。户主购入单位后，斥资约120万元，委托Design L Studio设计师Jacky操刀，将原本偏传统的旧装潢，彻底改造成一个结合智能家居系统、木系酒店风格与极高收纳量的温馨安乐窝。

微调间隔切合日常需要

Jacky表示，户主的要求是加入智能家居系统，以及提升全屋储物量。由于一家人物品众多，设计上需要大量柜身配合，将杂物尽量收起，令单位保持整洁清爽。

单位原则上未有大幅改动间隔，设计团队主要因应各区生活需要，微调空间分配。当中儿子房面积较细，于是善用相邻书房部分空间增设内嵌式衣柜；主人房套厕则借用部分客厕空间，升级成更完整的配置以切合日常所需。

木系元素贯穿全屋

甫入单位，玄关一带已展现丰富的木系元素。Jacky指出，木色能为空间注入温度，纵使单位主打现代酒店美感，仍能保留家的温馨感。设计团队将鞋柜、储物柜及厨房入口重新整合，令收纳功能由大门开始延伸。厨房旁边设有大型柜身及摆放电器位置，方便日常使用之余亦令入门视觉更齐整。为节省空间，厨房门采用趟门设计，安置于柜身旁边，避免传统掩门占用走动位置。

弃用巨型电视柜

客厅方面，户主最初希望打造一组大型电视柜，但Jacky认为若将整面墙身填满柜体会令空间显得压迫。团队最终改以左右两组柜身配合中间电视墙，既保留收纳功能亦令视野更开扬。

由于客厅窗边带有斜角及不规则结构，团队顺应原有线条，以弧形电视墙及木饰面包覆修饰，将原本较难处理的位置化为设计特色。下方深色地柜成为主要视觉焦点，与木色墙身形成对比，饭厅则以木饰面作背景并配上大幅木格栅柜身，巧妙分隔客饭厅空间，同时配合圆形餐枱、浅色餐椅及造型吊灯，营造柔和的用餐气氛。

智能家居增添便利

单位另一亮点在于全方位智能家居系统，全屋灯光可透过手机控制光暗。系统亦配合感应器使用，部分位置可做到人经过时自动开灯，省却日常开关的麻烦。

Jacky提醒智能家居并非装修后期简单加装即可，前期需要仔细安排线路、设备及场景设定。相关配置虽然较一般装修额外增加约10多万元，但对追求便利的家庭而言，能明显提升居住体验。

床头两侧暗藏衣柜

主人房是Jacky最满意的位置，他表示，最初方案只有三组衣柜，户主担心不够使用，甚至愿意放弃床头柜及梳妆枱，要求在床头两边增加衣柜。不过，若床头两旁全是高身柜，会令睡眠区过于压迫。因此团队重新设计，将床头柜与上方高身衣柜结合，并以弧形线条延伸。床头墙采用水泥质感特色墙，配合木色柜体及暖光，营造出酒店套房般的沉稳气氛。

主人房另一个惊喜，落在窗台旁边一处不规则位置。Jacky表示，该位置原本外观较难处理，设计团队以木色及白色板材包覆后，将其变成一个可开启的薄身柜，刚好适合摆放香水，成为女户主专属的香水柜。

上床下枱节省空间

儿子房间面积有限，属于今次空间规划较具挑战的位置。房间采用上床下枱设计，尽量向高空发展。Jacky坦言单位楼底约2.5米，下层使用时需要稍为弯腰，但透过窗台、地台及书柜整合，成功将温习、睡眠及收纳集中于一室。

​ 图片由 Design L Studio 提供

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