廿四孝妈妈豪花近5万爆改外墙 建巨型「芭比梦幻屋」 速变打卡热点 惟惹街坊狠批

回忆童年时光，许多女生的成长记忆中，总少不了芭比娃娃（Barbie）的身影。看著芭比生活在梦幻豪宅里，四周尽是粉红色调的家具与装饰，那份精致与浪漫，成了不少人儿时心之所向的理想国度。苏格兰一名年轻妈妈为了满足爱女，豪花约5万港元将住家外墙「大改造」，化身成1:1的巨型「芭比梦幻屋」。虽然大屋瞬间成为网络爆红的打卡热点，却引来部分邻居不满，狠批外观不伦不类。

耗时半年筹备 分3阶段施工

英国《镜报》报道，27岁的Nicole Watt育有三名年龄介乎5至8岁的女儿。由于三姊妹都是芭比的狂热粉丝，Nicole决定趁著当地的「卡卢克地区嘉年华」（Carluke and District Gala Day），为她们送上一个大惊喜。

点击睇「芭比梦幻屋」：

整个改造工程耗时半年筹备，花费约5,000英镑（约4.9万港元）。一家人利用大量木材、粉红油漆及环保物料，分三个阶段施工，期间更要出动棚架才顺利完工。这栋充满粉红气息的「梦幻屋」不但设有粉红滑梯及闪光波波，还有火烈鸟和沙滩玩具做点缀。Nicole笑指「大屋、冲浪板和棕榈树等装饰，全靠爷爷嫲嫲亲手制作，包含了芭比所需的所有元素！」

邻居批外观浮夸 落成一周即拆走

大屋曝光后瞬间在TikTok上爆红，吸引四面八方的网民特地前来朝圣。Nicole表示「有时我行出花园，会见到陌生人疯狂打卡，他们都觉得这间屋好神奇。」

虽然不少网民大赞 Nicole是「廿四孝妈妈」，认为这份心意为社区带来欢乐。不过，附近居民却未必懂得欣赏这番心血。有街坊直言「试想像下你要日日对住这间屋。」也有人批评设计太浮夸，更狠批外观不伦不类，「简直太丢脸了，太丑了，应该立刻撤掉」。

尽管女儿们对这座梦幻屋爱不释手，甚至以为可以邀请同学来过夜，但这件巨型作品很快便要功成身退。Nicole表示，目前正等候工人搭棚清拆，并笑指巨型布景板完全遮挡了视线，令屋内根本望不见窗外风景，加上已摆放足足一星期，也是时候将外墙还原。

相关文章：魔术师改造梦幻「机关屋」 墙壁及汽水机等各有暗门 隐藏霓虹灯光舞厅

相关文章：买彩票赢近2500万元海景豪宅 幸运夫妇住半年「嫌太大」 决定放售套现换楼

相关文章：夫妇买地自建Dream House悭百万 靠组合屋技术5周砌好结构 「说明书非常详尽」

相关文章：「百年监狱」变超级豪宅放售 刻意保留囚室铁门 全屋铺智能地暖不再冷冰冰

相关文章：女业主物业险遭无辜强拍 竟因与清盘男「撞名」 还需自费聘律师证身份

相关文章：两孩之母平价买无敌海景盘 背后隐藏可怕危机 「土地一直向下倾斜」

相关文章：业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万

相关文章：夫妇买地建屋退休竟然「起错地」 漫长法律争拗后 需付55万搬迁及还原

相关文章：15位豪宅业主颠覆收楼模式 自组巨无霸地皮向发展商招手 意向价高逾7亿