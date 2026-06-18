楼上单位擅改㓥房 马桶竟正对楼下床铺 业主崩溃拟提告

过去香港的㓥房工程大多不涉及楼宇结构改动，一般无须向屋宇署入则申请；然而，若违例改动厨厕排污渠管，往往会造成衞生及漏水隐患。近日内地发生一宗因违规改建而引发的严重纠纷，有住户投诉楼上单位疑被「二房东」大肆改造成多间㓥房，对其一家的日常生活造成严重滋扰。事主目前正强烈要求对方尽快清拆违规设施，还原单位原有格局。

违规增设洗手间 或有漏水隐患

福建电视台《第一帮帮团》报道，事件发生于福州市仓山区一个屋苑，2楼03室业主游女士表示，楼上3楼单位被大肆改造成「群租房」（即㓥房）。单位原有格局被大幅改动，包括露台变作洗手间、厨房改为睡房，屋内更被划分成多个独立房间。

最令游女士崩溃的是，对方在原有睡房位置违规增设洗手间，改造后马桶竟完全正对著她家中床铺的正上方。她担忧会出现漏水隐患，而且该单位每到晚间亦十分嘈杂，严重干扰一家人的正常作息。

二房东反口 拒绝清拆还原

尽管当地政府早前已将涉事单位界定为违规㓥房，并勒令于限期内还原，但二房东并未理会，游女士无奈表示「对方依旧我行我素，继续对外招租。」

记者曾致电该名二房东，对方最初否认经营㓥房，声称违规部分已拆除且单位并无出租。惟当记者要求入屋视察时，对方即以身在外地为由拒绝配合。

其后物业管理处介入协调，游女士当场要求拆除违规洗手间并恢复单位原有间隔。二房东此时才改口承认单位已出租，并一度口头答应配合。然而十多日后，物业管理经理透露二房东再度反口，以「需与多名股东商议」为由推搪，拒绝清拆违规设施。

政府部门介入断水

据悉，涉事单位已于今年3月遭当局截断食水供应以作惩处。当局其后更揭发该名二房东涉嫌私驳水表，并已将相关违规情况通报至当地房管局。房管部门对此回应指，为打击各类违规房屋租赁行为，市住房和建设局已成立租赁处，目前正草拟配套的处罚细则。游女士则强调，将透过法律诉讼途径追究到底，誓要维护自身的合法权益。

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