巨型发射塔拟建家门前 业主叹毁景观 AI基建扩张逼近民居 恐拖垮楼价

中国风水学中，住宅附近若出现大型发射塔，往往被视为严重的「电磁煞」或「尖角煞」，不但有损景观，亦可能影响住户的生活质素，甚至对物业价值构成压力。外媒报道，纽西兰近日就发生一宗相关的基建选址争议，当地有家庭强烈反对电讯公司在其门前草坪上兴建一座高达15.5米的流动电话发射塔，正积极争取项目改址。报道指，随着AI及数据中心急速扩张，不少大型基建设施正步步逼近民居，令小业主的权益备受威胁。

在门前建巨型发射塔

据外媒《Stuff》报道，涉事家庭居于纽西兰陶朗加（Tauranga）附近沿海住宅区帕帕莫阿（Papamoa）。电讯商Spark及其承包商Connexa计划在其住所外的绿化带兴建一座15.5米高发射塔，并附设一个1.8米高机箱，选址正正位于其家门前。

业主指出发射塔拟建位置。

业主儿子Reuben McKillop表示感到相当无奈，感叹「我们根本无能为力。」他直言难以接受巨型基建逼近，彻底破坏一家人多年来享有的宁静开扬景观。虽然家人曾尝试阻挠，并成功取得当地市议会批准，在原定选址位置兴建新车道。不过即使如此，一家人仍担心有关设施只是改设于毗邻位置，问题未有真正解决。

McKillop指出，区内其实仍有不少更合适地点可供考虑，包括公共土地及商业区，质疑当局及营运方为何偏偏选中民居门前作为设施用地，令作为住户的他们成为牺牲品。

从McKillop家中看到的发射塔概念图。图片由AI生成

基站公司：已充分评估多个位置

负责管理全纽西兰数千个流动基站公司Connexa回应指，在选定该住宅附近的地点前已充分评估过多个位置。公司强调，由于该区人口与发展迅速，对流动网络服务的需求日益增加，该选址是提升网络性能和容量的最可行方案。发言人更指出，根据以往经验，电讯基建在落成后通常会逐渐被大众接受，成为街道景观的一部分。目前，业主一家正联同当地议员Tom Rutherford与Connexa交涉，期望在正式动工前促成基站搬迁。

AI发展及大型基建频引争议

事实上，类似事件近年在其他地区屡见不鲜。2019年澳洲墨尔本东南部一个住宅发展项目，便曾因将一座高压电缆塔底部纳入其中一个单位后花园范围内而惹起争议。该电塔高约50米，距离单位后门仅数米，附近邻居狠批相关建筑极度危险，更指电塔在雨天时会持续发出扰人的「嗡嗡」声，严重影响居住环境与物业估值。

2019年澳洲墨尔本，发展商竟将一座50米高压电缆塔的底部，建在其中一个单位的后花园内，引起居民强烈不满。图片：Valeriu Campan

随着AI热潮升温，数据中心需求急增，相关电力及配套基建亦加快扩张，影响民居的情况正在加剧。报道指出，今年初美国乔治亚州已有家庭因电力基建征地而面临失去家园；澳洲新南威尔士州南部高地（Southern Highlands）亦有发展商计划兴建一座673兆瓦化石燃气发电厂，专门为数据中心供电，居民对于私人公司为供电予数据中心，而在高地引入重工业感到震惊，并极度忧虑项目带来的微粒排放、空气污染及健康风险。

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