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装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 业主获赔1.1万

家居装修
更新时间：16:13 2026-06-15 HKT
发布时间：16:13 2026-06-15 HKT

装修新居本是充满期盼的开心事，但内地江苏却发生了一场「乌龙」的施工事件。一户已完成装修的单位，被走错楼层的装修工人误拆室内设施，直接变回毛坯房（即清水房）状态，最终苦主仅获赔偿1.1万元（人民币，下同）。

厨卫设施遭拆毁

综合内媒报道，事件发生于江苏无锡市梁溪区一个屋苑。403室业主早前委托装修公司进行拆除及翻新工程，不过判头仅指示工人自行在单位门边取锁匙入内，其后装修工人不慎行错楼层去到303室，到场后又未有仔细核对房号；加上同幢303室与403室的间隔与外观如出一辙，适逢303室租客刚退租，业主亦有将锁匙藏于门口鞋垫下的习惯，工人见门外有锁匙便顺理成章直接开门「动工」，结果酿成这场拆错屋的大乌龙。

结果，303室全屋的墙面、假天花及厨卫设施惨遭悉数拆毁，而现成的家具、家电也全部拆除清理。直至翌日，303室业主上门赫见单位满目疮痍，当场惊呆并随即报警。

法庭厘清责任 工人判头需赔逾万

事发后，双方就赔偿相关事宜多次调解，但始终无法达成一致。由于协商失败，案件交由当地法院处理。

法官指出，涉事工人进场前未有核对单位号码、盲目施工，是造成今次事故的直接原因。同时，该项目判头未履行工地现场监管职责及施工核对义务，监管层面存在明显疏漏，需承担责任。

经法官按原有装修标准逐项核算损失，并从中斡旋后，303室业主最终同意让步，主动下调赔偿诉求，由最初2万元降至1.1万元，由装修工人及判头分别承担6,000元及5,000元。

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