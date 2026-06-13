新居入伙后亲人相继病倒 揭宅中藏降 家中阴煞四伏｜金耀

林先生，四十六岁，祖籍福建，在马来西亚槟城从事建材批发生意多年，为人务实低调，向来不信鬼神之说。两年前，他斥资数百万令吉在槟城购入一栋独立洋房，装修历时近一年，满心欢喜地带同妻子及3名子女入伙。然而，入伙后不足两个月，先是幼子无故持续发烧，继而妻子开始失眠，长女亦变得暴躁易怒；更令林先生心寒的是，家中灯泡接连爆裂，饲养多年的老狗亦整日对著墙角狂吠不止。

正当林先生束手无策之际，经旧友转介及致电详述情况，我决定专程从香港飞赴槟城，亲自上门勘察，果然有所发现。在客厅风水鱼池的假山石堆底部，发现一个以黑布密封的小陶瓷瓶；睡房衣柜顶部暗格内，亦发现一个以芭蕉叶包裹的符包；地下室入口墙身的石灰层内，亦发现一枚以黑线绑缚的符钱。三处降头器物，分布于宅内不同位置，形成一个完整的「封宅降阵」，目的是封锁全宅气场，令居住其中的家人阴气入体。

细查装修记录，林先生忆起当年有一批装修工人，由一名他不太熟悉的商业对手介绍而来，对方声称工艺精良，收费合理。林先生当时未加深究，照单全收。如今恍然大悟，极可能在装修期间被人暗中植入降头器物。

除降头问题外，新居本身亦存在若干风水隐患，客观上加重了降头的破坏力。大门正对社区道路的丁字冲，形成「路冲煞」，主家宅不宁、意外频生；主睡房的床位正对洗手间门口，秽气长期直冲睡床，令居住者抵抗力日渐削弱；客厅的风水鱼池位置虽有催财之意，但假山石堆造型尖锐，形成内堂煞，加上降头器物藏于其中，煞上加煞，令客厅成为全宅阴气最重的聚集点。

破解方法：清宅布局 符咒镇宅

针对林先生的个案，我在槟城现场先行处理紧急事宜，再安排林先生一家专程赴马来西亚怡保总坛进行深层仪式，分三个阶段逐步化解，包括清除降头器物、调整风水布局，以及开具符咒与镇宅。

针对风水布局而言，在大门外加设一对石狮，镇压路冲煞气；客厅鱼池的尖锐假山石全部移除，改以圆润鹅卵石铺底，化解内堂煞；主睡房床位调整方向，避开洗手间门口的秽气直冲，床头背靠实墙加设靠山，重建睡眠气场防护。

此外，我另为林先生夫妇及三名子女各开具一道「护身平安符」，请他们随身佩带。最后，安排林先生全家专程赴怡保总坛，由龙王乩身亲自主持「清宅开运、全家补运」大型仪式。仪式完成后，建议林先生全家每日以新鲜榕树叶煮水沐浴，连续28天，持续净化体内残余的阴邪之气，强化个人气场防护，令邪祟难以再度入侵。

后记

林先生事后感叹说：「我做了几十年生意，从来不信这些。但事实摆在眼前，家人的病，医生看不好；家中的怪事，科学解释不了。有些事情，真的要用另一个角度去看。」他亦愤慨地说：「装修工人进入我家，我以为是来帮我建家，没想到有人利用这个机会暗中加害。往后请工人装修，一定要多加留意，不可轻信陌生人介绍。最好能请信任的师傅全程监工，才能真正安心」。

值得一提的是，林先生经历此事后，主动捐赠50包白米予怡保总坛的慈善饭堂，用作每月为有需要人士煮饭派饭之用。他说：「能够化解这场祸事，已是万幸。希望这些白米能够帮到有需要的人，也为我的家人积一点福报。」他更表示，日后每逢农历新年前，均会捐赠一批物资回馈社区。

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金耀

金瑶阁堪舆学家

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