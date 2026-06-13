美孚半世纪旧楼大变身 三口家豪斥150万重划格局 建大型鞋房增收纳 设特色套房迎合现代家庭需要

楼龄逾半世纪的美孚新邨以实用率高见称，但旧式单位往往存在走廊偏多、空间分隔零碎等问题。今次介绍的单位位于美孚新邨，实用面积1329平方呎。户主为一对夫妇及一名已成年的儿子，为了追求更高质素的生活，户主斥资约150万元，委托设计公司Viz Design操刀进行彻底改造。设计团队将全屋几乎拆剩四幅墙，重新规划格局，并运用原木、云石与金属等材质，为一家三口打造出极具空间感与质感的现代居停。

拆墙重整旧式格局 空间由零规划

设计师接受访问时表示，原单位虽属三房间隔，面积充裕，但动线及房间分布未能配合现代家庭需要。旧有厨房、睡房及客饭厅分隔较多，走廊亦占去不少空间。因此，设计团队大幅拆改原有间隔，重新编排客饭厅、开放式厨房、睡房、浴室及衣帽间。翻新后，视线由玄关一路无阻挡地延伸至客厅及大露台方向，令逾千呎的大宅更显开扬气派。

入门鞋房集中收纳 维持客厅俐落

入门位置打造的大型鞋房及储物区，是今次设计的亮点之一。鞋房采多层开放式层架，三面均可摆放鞋履，上方亦预留高身储物位置，方便收纳鞋盒、行李及日常杂物。设计师将杂物集中于玄关旁处理，甫进大门，视线便不受杂物阻隔，单位即时予人开扬俐落的感觉

开放式厨房连接饭厅 尽享自然光

客饭厅是全屋的生活重心，设计团队将厨房改为开放式，以深灰色柜身配白色台面，并加入大型中岛吧台，连接旁边的木制餐桌，令下厨、备餐、用餐及聚会一气呵成。饭厅位置设有大窗，设计师特意将餐桌安排于窗边，让家人可在充足的自然光下用餐、聊天及接待亲友。

木间条修饰梁位 收起影音设备

全屋以原木色作主调，配合云石、瓷砖及金属细节，营造自然又带轻奢感的家居气氛。考虑到单位楼底不算特别高，团队避免大量使用假天花以免压低空间，改以延伸至天花的木间条设计及灯光来修饰旧楼常见的梁位，并将部分房门隐藏于墙身设计中，减少零碎感。

此外，户主一家重视音乐及影音娱乐，客厅加入了Hi-Fi及卡拉OK设备。设计师摒弃传统的大型电视柜，将影音器材巧妙整合至旁边的饰柜中，令电视墙保持简洁。灰色梳化、白色单椅与木色餐桌互相映衬，令公共空间充满生活气息。

睡房分区照顾私隐 夫妇「分床」仍相通

睡房区集中于客饭厅左侧，公私分区清晰。儿子的房间以套房形式设计，备齐衣柜、书桌及电视柜，方便长远居住使用。

此外，主人房的设计则极具巧思，由于两夫妇习惯分床而睡，设计师将主人房分拆成两个睡眠空间，中间以浴室及共用衣帽间作连接，并设有隐藏式趟门。需要时可关上门保持绝对独立，日常则可随时互通，完美兼顾个人私隐与夫妻间的连系。房间延续原木色调，以悬浮床头柜减轻压迫感，配合趟门及镜面设计，感觉简约柔和且明亮。女主人热爱结他及钢琴，设计师特别将其睡眠区打造成结合睡房、工作室及音乐房的个人天地。房内设有乐器、书桌及影音设备，利用木饰面与射灯将展示物件融入设计。

浴室方面，以云石纹瓷砖为主调，配合玻璃趟门及白色洁具，部分墙身加入金属配件提升现代感。其中一间设有浴缸的浴室，更于墙身预留了影音设备位置，让户主在沐浴时也能拥有极致的视听享受。云石纹理与全屋的原木、金属元素互相呼应，风格高度统一。

图片由Viz Design提供

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