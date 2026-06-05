夏日开冷气小心「播菌」 拆解藏菌黑点 乱用清洁剂可致漏水 附保养4大贴士

香港夏日「热辣辣」，不少市民近日纷纷重开家中冷气机降温。惟若忽视清洁，冷气机随时成为健康隐患。内地曾有一名男子因直接开启一部闲置半年的冷气机后，确诊感染「退伍军人症」，险些丧命。要确保家中冷气机既够冻，又不会在室内「播菌」，《星岛头条》就此向专业冷气清洗人员查询，如冷气机主要在夏季使用，宜每两年进行一次专业清洗，以清除机内尘垢及潮湿环境滋生的细菌和霉菌，同时维持冷气机应有的制冷及散热效能。

综合内媒报道，去年武汉市一名32岁张姓男子因天气转热，未经清洗便直接开启一部闲置半年的冷气机。连续吹冷气3天后，他开始出现高烧、肌肉酸痛及干咳等征状。起初他误以为只是普通感冒，惟自行服药后病情不但未见好转，更恶化至胸闷及呼吸困难。其后他前往武汉市第三医院求诊，经胸部CT扫描后，医生发现其左肺出现大面积感染，最终确诊极具危险性的嗜肺退伍军人杆菌肺炎，即俗称「退伍军人症」。

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风扇叶及出风口易藏菌

从事专业冷气清洗的叶先生表示，冷气机内多个部件均容易成为细菌或霉菌温床，包括盘管、风扇叶及出风口等。当中尤其是出风口，在关机后因表面仍然冰冷，容易因温差形成冷凝水，情况有如冻饮放在桌面后表面出现水珠一样，为细菌滋生提供有利环境。

一般缺乏专业维修知识的市民，自行清洗时应仅限于隔尘网、外壳及蒸发器。

叶先生指出，现时清洗冷气主要分为「定期自行保养」及「专业深层清洗」两种方式。在自行保养方面，他建议一般缺乏专业维修知识的市民，自行清洗时应仅限于隔尘网、外壳及蒸发器，即隔尘网后方的制冷铝片。市民应尽量避免自行进行深层清洁，原因是一般人未必熟悉冷气机结构及拆卸方法，稍有不慎便可能弄湿电子零件，最终导致机件损坏甚至报销，得不偿失。

冷气清洁剂难代专业洗机

他解释，专业清洗能深入冷气机内部，彻底清除霉菌与细菌，同时提升机件运作效能。专业人员一般会先施加化学药水，再利用高压水枪将积聚在机内的顽固污垢彻底冲走，而这类设备并非一般家庭可自行配备。

专业人员一般会先施加化学药水，再利用高压水枪将积聚在机内的顽固污垢彻底冲走，而这类设备并非一般家庭可自行配备。

提及坊间常见的冷气清洁剂，叶先生坦言，有关产品主要靠泡沫逼出盘管上的轻微污垢，只能做到浅层清洁。若冷气机每日开启，最少需每半年使用一次，否则相隔太久才喷洒，清洁效用将大打折扣。他特别提醒，被喷剂逼出的较大污垢，极容易流入接水盘并堵塞去水口，继而引发冷气漏水问题。此外，这类产品亦无法触及必须拆件才能清洁的深层风扇叶，因此始终难以取代专业深层清洗。

若只在夏季使用 宜两年一洗

对于只在夏季使用冷气的家庭，叶先生建议每两年进行一次专业清洗；若属一年四季均经常开启冷气，则建议每年清洗一次。这样不但可减低细菌及霉菌滋生风险，亦有助维持冷气机的制冷及散热表现。

两匹家用机清洗收费约600元起

冷气清洗费用主要取决于冷气机的匹数与数量。叶先生表示，以一部两匹的家用窗口式冷气机为例，合理收费约介乎600至800元；两匹分体式冷气的室内机收费则约为900至1,100元。清洗前，住户需预先移走冷气机附近物品；若清洗期间发现冷气机本身有故障，维修费及零件费亦可能需要另计。

他提醒，长期不清洗冷气机，不但会影响卫生及制冷效果，更会缩短机器寿命。原因是积聚在机内的尘埃及污垢带有轻微腐蚀性，久而久之会侵蚀机件表面，加速室外金属外壳及内部管道老化生锈，情况有如汽车长期不清洗，污垢会逐步侵蚀车身一样。

关机前先送风有助防霉

除了定期清洁外，日常保养同样重要。叶先生建议在关闭冷气机前，可先将温度调至最高，让冷气停止制冷，再维持送风模式约1至2小时，以吹干机内残留的冷凝水及湿气，减低霉菌滋生风险。至于刚完成深层清洗的冷气机，首次开机时则可调低温度并开大风速，利用冷气运作时产生的水分，将残留的化学物质稀释并排走，效果会更为理想。

冷气保养4大贴士

1.定期清洗

每月自行清洗1至2次冷气机隔尘网，确保有效阻隔空气中的尘埃，以保持室内空气清洁。

2.深层清洁交由专业人员代劳

如发现冷气机内部的扇叶发霉严重，或去水位塞了导致渗水，这些「大洗」程序风险较高，建议找专业人员处理，以免洗坏机器。如只在夏季使用冷气，建议每两年进行一次专业清洗；若属一年四季均经常开启冷气，则建议每年清洗一次。

3.冬眠前要吹干

如天气转冷不使用冷气，建议先彻底清洁一次，并开启送风功能去除机内湿气，防止发霉，然后关掉电源。

4.关机前先送风有助防霉

在关闭冷气机前，可先将温度调至最高，让冷气停止制冷，再维持送风模式一段时间，以吹干机内残留的冷凝水，减低霉菌滋生风险。

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