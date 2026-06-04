年轻夫妇85万筑海景安乐窝 拆工人房建专属品酒区 灵活规划音乐天地

对于即将步入人生新阶段的年轻夫妇而言，一个能体现二人生活品味的安乐窝至关重要。本次介绍的装修个案位于马鞍山雅典居，单位面积约874平方呎，原则为三房间隔。户主夫妇对新居有著明确的期许，男户主热爱音乐与品酒，需要空间弹琴、录音及招待朋友；女户主则渴望拥有一间专属的衣帽间。于是他们豪掷约85万元，委托Viz Design的设计师，将单位改造成一个兼具艺术感、实用性与宽敞空间的温馨居所。

客厅满布复古艺术气息

步入玄关，一组带有古典韵味的灰绿色鞋柜率先映入眼帘，柜体中央留空位置方便摆放钥匙与生活照，展现出归家的仪式感。玄关尽头采用独特的圆柱设计，配合同样具备弧形线条的地板，在视觉上巧妙划分客饭厅的领域，同时保持空间流动感。

客厅的设计则更具艺术气息，梳化背墙选用柔和奶油绿色作为基调，搭配一张充满复古格调的啡色亮皮质梳化，正好呼应男户主收藏黑胶唱片的雅兴。为了进一步提升空间效能，设计师特别在原有窗台位置增添坐垫，改造成梳化的一部分，既拓宽座位空间，也让视觉感官更加大气。

巧造半开放厨房与品酒偏厅

针对厨房的改造，受限于屋苑的结构，单位无法直接改装为全开放式厨房。然而，设计师发挥巧思，在厨房与饭厅间的墙面铺设与厨房内部风格统一、具有白色云石质感的饰板，营造出视觉上的连贯性与开阔感。

更有意思的是，设计师拆除了原有的工人房，将其与厨房整合为一个多功能的「偏厅」及酒吧区。这里设置了玻璃趟门与吧台，平日打开门扉可感受流畅的空间感，下厨时则能关上以阻隔油烟，成为户主品味红酒或与友人小聚的惬意角落。

独享180度海景专属空间

而在私人空间方面，改动最为显著的是主人套房。设计师打通了原本的主人房与相邻客房，将其合并为一间极具酒店感的星级大套房。其中一个空间变身为女户主梦寐以求的衣帽间，内部不仅设有展示柜陈列名贵手袋，还兼备了书房功能。

睡眠区则透过地台微升，营造出被包裹的安定感。令人惊艳的是，设计师善用雅典居标志性180度弧形海景大窗，将其规划为一处临窗观景区，让男户主在练习结他之余，亦能与太太共赏无敌海景。

至于另一间房间则规划为多功能室，目前有摆放钢琴及麦克风，可作为男户主的录音室及音乐空间，长远亦可随时转作客房或婴儿房使用，展现了设计在生活细节中的弹性与体贴。

图片由Viz Design提供

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