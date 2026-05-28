大埔康乐园首引入激光围栏及AI机械狗 24小时全天候巡逻 管理公司：冀减前线人员压力

随着科技发展，人工智能（AI）逐渐融入物业管理层面。位于大埔的低密度豪宅康乐园，宣布成为全港首个引入AI机械狗及无线激光围栏的豪宅屋苑。负责管理屋苑的康乐园物业管理有限公司表示，期望透过「一动一静」的双重防护模式，全方位加强保安网络，同时减轻前线人员的巡逻压力。

AI机械狗全天候执勤 能察觉未熄灭烟蒂

康乐园依山而建，外围巡逻径长达3.8公里，长度相当于整条将蓝隧道。由于地势起伏且夜间光线欠佳，传统人手巡逻面临不少挑战。新引入的AI机械狗「启先锋」身手矫健，能轻易应付平地、斜坡、楼梯及各种障碍物，可全天候24小时负责高风险及夜间边界巡逻。

康乐园依山而建，外围巡逻径长达3.8公里，长度相当于整条将蓝隧道。由于地势起伏且夜间光线欠佳，传统人手巡逻面临不少挑战。

新引入的AI机械狗「启先锋」身手矫健，能轻易应付平地、斜坡、楼梯及各种障碍物，可全天候24小时负责高风险及夜间边界巡逻。

「启先锋」具备强大的侦测能力，能在黑暗中透过人体热能探测，识别潜藏于草丛或树后的入侵者，甚至能察觉未熄灭的烟蒂。发现异常时，机械狗会即时向保安控制室发出警报，让人员迅速应对，大幅减低前线员工在恶劣环境下受伤的风险。

「启先锋」具备强大的侦测能力，能在黑暗中透过人体热能探测，识别潜藏于草丛或树后的入侵者，甚至能察觉未熄灭的烟蒂。

「人形识别」释除私隐疑虑

针对豪宅住户最关心的私隐问题，管理公司强调，机械狗的巡逻范围被严格限定于屋苑外围巡逻径。此外，系统仅采用「人形识别」技术，而非「人面辨识」，镜头视角亦无法窥探住户室内环境，绝对不会搜集或辨识住户的面部及个人身份资讯，充份保障住户私隐。

激光围栏填补监控盲点

除了动态巡逻，屋苑亦增设全新「无线激光围栏」以加强静态防护。该系统结合激光感应与无线技术，专门侦测人体等大型物件越界。其设计能排除落叶、雀鸟、雨水或雾气等自然因素引起的误报，并能有效覆盖传统闭路电视的视线盲点。

每组激光围栏的防护范围高达200米，一旦侦测到怀疑非法入侵，系统会即时定位并通知保安人员赶赴现场，同时会触发警报声及闪灯，发挥即时阻吓作用。

康乐园物业管理有限公司表示，是次升级不仅提升了屋苑的安全水平，亦展现了公司在科技应用上的前瞻视野，为本港豪宅保安管理树立新指标。

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