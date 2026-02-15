30年珍藏酸枝家私成主角 沙田退休夫妇「以回忆筑巢」 打造温润禅意安乐窝

一个家，不仅是遮风避雨的居所，更是情感与记忆的容器。本次介绍的单位位于沙田第一城，实用面积约707方呎。屋主为一对年届六旬的退休夫妇，他们期望在新居中，既能妥善安置陪伴多年的珍藏旧家私，又能享受舒适便捷的退休生活。Deco Farmer Studio设计师Heiman以「旧物新生」为核心，巧妙将夫妻俩数十年的生活印记，融入世纪中期现代主义（Mid-Century Modern）风格中，打造满载故事的暖心居所。

酸枝家私诉说新故事 新旧和谐对话

这是一个关于珍视与重生的设计故事。Heiman分享，整个设计灵感源自三件陪伴屋主逾30年的酸枝家私——客厅的电视柜、茶几柜及饭厅高柜。这几件旧物不只是实用的物件，更是承载数十年家庭记忆的情感寄托。

与其让怀旧家私在现代设计中显得突兀，设计师选择「反其道而行」，将其独特的风格与色调定为空间基石。Heiman精心挑选深胡桃木色的新家私与之呼应，从墙身木质边框到收纳柜体，新旧之间仿佛展开一场温馨对话。这不仅是一次装修，更是对生活历史的传承与重塑。

简约空间透出复古温度 注入日式禅意

步入室内，沉稳而温暖的气息扑面而来。墙面铺设质感独特的浅色纹理板材，配以深色木质边框，奠定优雅基调。饭厅用餐区布置精致，圆形深木餐桌搭配灰色现代餐椅，头顶一盏藤编椭圆吊灯洒下柔和光晕，为空间注入几分日式禅意。

客厅布置则走实用路线，灰色布艺梳化与线条俐落的玻璃茶几营造轻松氛围。视觉焦点落在电视墙下的酸枝电视柜，其温润的红褐色木质，在浅色地砖与中性色调衬托下更显层次感，成功打破老派印象，成为彰显「旧物重塑」理念的点睛之笔。

三房变两房 规划无障碍退休动线

为令退休生活更自在，设计团队将单位原有的三房格局重组为两房。在考量结构横梁与承重墙的限制后，Heiman重新划分室内动线，将空间效益极大化。

最大的动刀处是将两间睡房打通，合并成宽敞舒适的主人套房，内部分设衣帽间与睡眠区，既实现机能分区，又保持空间开阔感，完美平衡了长辈对储物量与睡眠环境的要求。

干湿分离卫浴 展现日式生活美学

主人房套厕的设计亦是一大亮点。Heiman引入「干湿分离」概念，在房内设置半开放式洗漱区。透过木质框架与磨砂玻璃隔断，创造出通透而保有隐私的层次感。

该区域设计极具视觉冲击力，黑色石质洗手盆安放在浅色石材枱面上，与下方的深木柜形成对比。实用的镜柜旁点缀一束干燥麦穗，为冷冰冰的功能性空间注入质朴气息，让日常梳洗亦能成为一种生活享受。

