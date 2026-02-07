Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伦敦盘来港推售价513万起 户型间隔多元

家居装修
更新时间：06:00 2026-02-07 HKT
发布时间：06:00 2026-02-07 HKT

英国为港人移民、旅游及读书的热门地，亦有不少港人在当地置业及投资，最新来港推售的全新项目County Hall Kingston，售价约由英镑48万起，折合港币约513万。

由著名英国发展商London Square发展，位於伦敦皇家京士顿区的住宅项目County Hall Kingston，由著名建筑师事务所Rolee Judd Architects打造County Hall Kingston，共建有2幢住宅大厦，楼高4至6层，是次推售的单位包括开放式、1房、2房、3房及复式单位多元化户型，面积介乎403至1852方呎，部分单位更可饱览泰晤士河全景，坐拥宜人景致。

户型多元化

项目是次来港推售264个全新住宅单位，售价由英镑48万起，折合港币约513万，住户更可专享名为「1893会所」的尊贵设施，包括24小时礼宾服务、健身室、私人影院、品酒室及游戏室等，并设有私人庭院，为住户提供全方位奢华生活体验。 项目预计于2027年秋季起陆续交楼。

County Hall Kingston地理位置优越，交通亦有一定优势，由项目徒步约16分钟直达South Western Main Line的京士顿铁路站，快车16分钟可到伦敦Waterloo。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

