250万改造长洲1800呎大屋 上下打通变曼哈顿风复式豪宅 艺术旋转楼梯成亮点

是次介绍的单位位于长洲桂涛花园，属罕有的上下两层打通的4房复式大宅，实用面积约1,800平方呎。屋主一家三口原居于港岛，随著年岁增长，愈发向往离岛的宁静生活，遂决定迁入长洲享受退休岁月。为了提升居住品质，屋主斥资250万元进行全屋大改造。Viz Design设计师Kevin巧妙运用空间规划，为这个家庭打造了一个融合曼哈顿（Manhattan）摩登风格与现代创意元素的休闲居所。

旋转楼梯成视觉焦点 「钢琴键」设计贯穿全屋

单位最大亮点在于连接上下层的旋转楼梯。据Kevin介绍，屋主购入上下两层单位后，希望打通成复式豪宅。针对连接方式，Kevin摒弃了占用空间且较为刻板的传统长方形剪刀梯，改以「创意连贯」为主题，打造了一座极具雕塑感的金属旋转楼梯。

该楼梯以一条黑色圆柱为轴心，放射出多枝铁制栏杆贯穿两层，既保留了空间的通透感，亦增添了现代气息。Kevin解释其设计灵感，「为了呼应屋主在二楼放置钢琴的需求，我特意将楼梯栏杆设计得犹如钢琴键一般；当从上层俯瞰时，整体线条宛如一个跃动的音符。」此外，楼梯扶手特别选用可无缝接驳的仿石材料Corian（可丽耐），触感温润且线条流畅，大大提升了整体的精致度。

客厅设壁炉 窗台变身观景阅读角

旋转楼梯前方为客厅区域，以一座壁炉为视觉中心，上方嵌有电视，营造出温馨的大宅氛围。Kevin补充道，「壁炉主要作装饰用途，运作时热度不高，不会影响上方电器，却能点亮空间暖意。」

客厅两侧的窗台亦被充分利用，设计师将其转化为多功能区域：一侧兼作电视柜及通往露台的台阶，方便屋主随时步出露台欣赏翠绿山景；另一侧则考虑到屋主热爱阅读及收藏旅行纪念品的习惯，打造了铺设软垫的阅读角，既提供了惬意的休闲空间，亦解决了储物需求。

针对单位内原本较为明显的横梁，设计师并未刻意遮掩，反而「顺水推舟」，订制特色壁灯安装于梁上。在灯光渲染下，原本突兀的结构瞬间转化为具工业风的视觉焦点。

Corian物料造餐桌 厨房选材兼顾美学与实用

餐厅区域同样精彩，焦点落在一张特制的斜T字形餐桌上。该桌全数采用Corian材料制成，Kevin透露，「这种材料价格介乎普通与高档云石之间，单是这张桌子便耗资两万多元，是一件独一无二的艺术品。」餐桌旁配搭了线条俐落的Z字型餐椅，与餐桌的几何造型互相呼应，凸显屋主的不凡品味。

厨房方面，设计师选用玻璃趟门，既保留了开放式厨房的通透感与采光，又能在烹饪时有效阻隔油烟。内部设计采用金属质感饰面，Kevin解释，「金属面不仅易于打理，更能反射窗外光线，为空间注入一抹未来科技感。」

值得一提的是，考虑到长洲环境相对潮湿，厨房外墙面特意选用了马毛墙纸。Kevin指出，马毛墙纸不仅质感独特，且物理性能稳定，不易受热胀冷缩影响，比传统墙纸更耐用实用。

主人房隐藏「房中房」 天台化身中式茶园

沿旋转楼梯拾级而上，二楼分布著主人房与儿子房。主人房的设计细腻地照顾了夫妇二人的生活作息。考虑到男主人偶尔需在深夜进行视像会议，为免打扰女主人休息，设计师在房内巧妙隐藏了一间独立书房。该书房采「房中房」设计，平时隐藏于门后，内墙选用具吸音功能的凹凸墙布，确保极佳的隔音效果，实现「互不打扰」的贴心布局。

除了室内空间，天台亦是此宅的一大特色。Kevin在此区域注入了中式雅致元素，设有玻璃天幕及中式品茗吧枱。闲暇时，屋主可在此一边品茶，一边欣赏长洲的月色与星空，意境十足。同时，天台四周围建了防水储物柜，美观之余亦大大增加了收纳空间，将实用性与观赏性完美结合。

图片由Viz Design提供

相关文章：39万改造九龙湾428呎新盘 工业风融合精品酒店氛围 善用走廊空间 巧藏储物智慧

相关文章：80后夫妇79万改造色彩家居 单车展示区吸睛 客厅暗藏飞镖靶

相关文章：70万打造大埔千呎豪宅新居 母子空间各具风格 一个设计巧妙化解「五门归心」

相关文章：150万翻新何文田60年旧楼单位 复古格调藏巧思 一个改动解决五口之家争厕所难题

相关文章：潮玩夫妇60万打造小天地 大量LED灯带凸显收藏品 配合日式木器更通透

相关文章：70万翻新九龙塘近半世纪旧楼 648呎三房改两房 扩大客饭厅 满足音响发烧友情侣

相关文章：渗水旧楼变日式田园风新居 重点解决采光问题 设计师：业主美学要求高

相关文章：回流夫妇85万重塑毕架山大宅 钟爱黑白对比元素 书房加设一物增亲子互动

相关文章：退休夫妇88万翻新美孚新邨 称「人生最后一次装修」筑安心养老宅 一个设计方便轮椅畅行

相关文章：68万改造400呎蜗居变宠物乐园 巧分4区毛孩畅玩不打扰 起居室特设猫咪通道

相关文章：居屋变身动漫迷Dream House 潮玩如艺术品展示 增隐形空间收纳近千款模型

相关文章：北角40年旧楼90万翻新 打造小朋友游乐区 设绳网及滑竿满足攀爬喜好

相关文章：$95万翻新天后四口之家 750呎两房变三房满足女儿 一类艺术工艺最烧钱

相关文章：新婚夫妻68万 改造600呎安乐窝 工业风遇上胡桃木 巧妙灯装横梁增空间感

相关文章：回流夫妇75万改造美孚新邨 假天花错觉改善楼底矮 碍眼结构墙变艺术区

相关文章：退休夫妇24万轻装修白石角新居 神主牌位设计简约融入玄关 书房特设地台扩充收纳量

相关文章：惜书之人75万空间大改造 走廊墙暗藏书柜 特色趟门为女儿改用磁石板

相关文章：旧居55万大翻新 梗厨改半开放式 玻璃屏风具通透感 电视柜化身猫跳台