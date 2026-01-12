租客遭代理上门现安全隐患 交楼首日宜即换锁防「白撞」 最快5分钟完成

一名租客日前在社交平台发文，指所住单位突然遭地产代理带客人上门「睇楼」，更用原本应已归还业主的单位锁匙开门，对此大为愤怒。今次事件引发热议，除了代理操守遭质疑外，亦有不少人直言「租楼第一时间换锁是常识」。事实上，旧租客、地产代理甚至装修工人都可能曾持有单位锁匙，存在极大安全隐患，建议除非业主交楼时当面换全新锁，否则租客在入住单位前应自行换锁。

女租客：获致歉及退还佣金

该名女租客向《星岛头条》表示，美联物业昨日（11日）已有代表与其接触，除了致歉外，亦已退还相关佣金。她表示，自己于去年12月20日已搬入单位，被问到为何入伙后仍未换锁，她表示「只是未安排，本身都打算1月换」。

值得留意的是，虽然不少人以为换锁要整组大门锁更换，但一般情况下，只需更换「锁胆」即可，而且工序简单，费用亦远低于更换整组门锁。现时网上更有换锁胆教学影片，包括如何拆门锁、量度门锁尺寸、买门锁注意事项及安装门锁过程，称5分钟即可换完，属既经济又安全的做法。

租客有权拒绝任何人进入

根据《业主与租客（综合）条例》，租客享有「独有占用权」，有权拒绝任何人（包括业主）进入。即使租约有列明「不准改动物业设施」，但换锁通常被视为行使占用权的合理保安措施。

换锁前礼貌知会可免争拗

租客只需保留原装旧锁胆，在退租交吉时，将锁胆换回原状，即符合「还原单位」的要求，业主亦无实质损失。为免争拗，租客在换锁前可礼貌知会业主，表明为了保安理由更换锁胆，并承诺退租时会还原，一般通情达理的业主都不会反对。

对于租客而言，寻找合适租盘时会考虑租金、地点、设施、交通和环境等因素，但其实还有不少程序及细节位需要注意。

回顾事件经过，事发时事主正在睡觉，朦胧间听到门匙声，以为是未婚夫回家，随后再传来门钟声，令她感到奇怪，遂起床查看，赫然听见大门被打开后又关闭的声响。经了解后，始发现是美联地产经纪带客睇楼，事主随即要求合理解释及赔偿。

该单位业主其后亦发文，炮轰涉事地产代理违反行业操守，直指他曾委托两家代理出租单位，并在成功出租单位后，已向两家代理收回单位锁匙，质疑事件中地产代理未有按程序销毁所有锁匙，要求作出交代。

美联：高度重视事件

美联发言人回复称，高度重视是次事件，已主动联络事主了解情况，并即时作出适切处理。发言人又指，公司就视察物业有既定的程序及指引，绝不容许任何违反法规的行为，如发现员工有违规情况，会严肃处理并作出相应惩处。

地监局：事主可向局方投诉

地监局则表示，需进一步了解事件，有关事主可向局方作出投诉，如有需要，局方会联络有关地产代理公司作出跟进。

根据《地产代理常规 （ 一般责任及香港住宅物业）规例 》的规定，持牌人在未经住宅物业的卖方或业主事先同意的情况下，不得安排任何人视察和查看该物业。另外，根据该规例，持牌地产代理须设立妥善的程序或制度以监督和管理其地产代理工作的业务，以确保其雇员或其辖下的人遵守《地产代理条例》的条文 。

在考虑地产代理公司有否遵从该规定，监管局会检视该持牌地产代理是否设有有效的制度 ，以妥善保管及处理物业的锁匙；是否有向员工发出有关妥善处理/使用锁匙的指引；是否有设置监察系统等，以确保员工遵从有关规定。

