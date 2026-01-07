港漂10万元翻新40年旧楼 低成本打造胡桃木系风格 312呎单位变两房

上车置业花费大量金钱，装修最好「能省则省」。近日一名港漂在社交平台上分享，自己仅花约10万元就将破旧的二手楼改装成复古胡桃木系风格的温馨家居，《星岛头条》就此向其了解低成本装修秘诀，她指单位主要间隔没改变，只用简易材料如木纹贴纸、SPC石塑地板等，即可高效改造单位外观，令其焕然一新。此外，她找了深圳公司订造全屋家私，成本比香港平一半。

去年5月正式上车做业主

港漂张小姐（化名）在置业前一直租楼居住，更已辗转换过7个居所，直到去年5月，她认为香港楼价见底，是入市良机，于是决定「转租为买」，以318万元购入邻近太子站的顶层连天台单位，实用面积312方呎。她当时强调，虽然大厦有40年楼龄，但胜在楼价低于400万元，即只须缴纳100元印花税。

花1个月装修 预算10万元

顺利上车后，张小姐开始计划装修事宜，并在小红书上发文分享装修经验。她指出，自己预算为10万元，经过一个月装修改造，终于将这个80年代的小家打造成喜欢又适合自己的样子。从其分享图片可见，该二手单位原本装修简易，柜体风格较老旧，且储物空间不足。不过，经过她精心改造后，单位摇身一变，成为一间充满温馨胡桃木风格的家居。

即睇改造前后对比图：

深圳订做家私 料较港平一半

张小姐透露，考虑到预算有限，决定在深圳订做全屋家私，连运费及安装一共花费5万元；若找香港公司订造，估计至少要10万元。同时，根据其分享的改造前后的对比图可见，客厅靠墙位置增加了一组内嵌白色高身柜，柜体中间设有凹位，可放置日常常用物件，该柜右边更安装了一组透明展示柜，可放置潮玩公仔等，柜内亦有灯管照射作衬托，增加美观性。

除此之外，张小姐亦利用订做的衣柜，将原本的一间房分隔成两间。靠客厅的衣柜侧边也设计成储物柜，上层摆放书本，中间摆放绿植，下边则设有柜门掩盖杂物。她表示，多间出的睡房会用作客房，若有亲戚朋友上门可有位置落脚。不过客房面积不大，床不用时可折叠收入墙中，需要用时才拉下。

单用木纹纸 已成功改造厨房

去到厨房，从对比图中可见变化较大，厨房从原本黑色沉闷的风格，转变成融入了「美拉德」色系的胡桃木风格。据张小姐透露，厨房其实并没有拆改，只是利用木纹纸贴柜面、枱面等，已将厨房从死气沉沉变成极具个人味道的胡桃木系风格。

另外，全屋地板亦重新铺设，她选择使用SPC石塑地板，由师傅采用人字铺法铺设，材料加施工费用一共6,000多元。

总花费10.7万元 轻微超支

她在帖文中亦大方分享了自己的装修费用清单，希望能为低预算的业主作一些参考。她表示，全屋订做家私费5万元，水电马桶连安装费为1万元，SPC石塑地板连安装为6,000元，大门厕所门更换为7,000元，网购嵌入式雪柜为3,700元，梳化及床垫共花费2.6万元，网购家品装饰共5,000元，即总共大约10.7万元，比预算超支7,000元。

帖文中大方分享自己的装修费用清单。

谈及节省成本的方法，她又提到，除了多对比供应商的价格、参加家具展了解价格行情、去五金石材门店比较之外，还应该尽量保留二手楼的原有间隔，减少大型的改动，才能有效节省成本。

