70万打造大埔千呎豪宅新居 母子空间各具风格 一个设计巧妙化解「五门归心」

在传统住宅格局中，「五门归心」常被诟病实用性低，从风水角度而言则被认为不利住户运程及健康。今次介绍的单位位于大埔，实用面积1,160平方呎，属三房两厅间隔。屋主斥资70万元，委托Hei Design设计团队进行改造，透过巧妙设计与间隔微调，营造出简约柔和的氛围，打造视觉归一、动线流畅的舒适居所。

隐藏门设计统一视觉 化解「五门归心」

进入单位，最令人困扰的是客厅面对五道门扇的布局，导致视线凌乱且失去重心。为免去大规模改动间隔，设计师采用隐藏门设计，将通往房间的门扇融入墙身线条之中，视觉上瞬间化繁为简，巧妙解决了「五门归心」的问题。设计师补充指，除保留客厕门为一般明门，以便访客清晰识别位置外，其余房门均作隐藏处理，大大减低了视觉上的混乱感。

轻微调整间隔便利生活

虽单位为新楼，设计师仍对单位间隔进行了轻微调整，务求令生活动线更合理。针对开放式厨房入口处原本凸出的墙身，设计师将其拆除，令客厅空间宽敞通透。

此外，由于洗手间与客房相邻，设计师将两者之间的原有间隔墙改为趟门，令洗手间摇身一变成为既是客厕、亦是套厕的双向设计，使用上更为灵活方便。

大地色系配艺术漆纹墙纸 丰富层次质感

色调风格方面，设计师表示，鉴于新盘原装已有大量木纹元素，为尽量保持色调一致性，她选择在隐藏门上使用原装的木纹颜色；客厅采用现代简约风格，配以大地色系和奶白色为主调，营造柔和温润感。墙身则特别选用具艺术漆纹理的墙纸，在简约中增添细腻的视觉层次，避免空间过於单调。

色调风格方面，鉴於单位原装已有大量木纹元素，为保持整体一致性，隐藏门沿用原装木纹颜色。客厅则采用现代简约风格，以大地色系和奶白色为主调，营造柔和温润感。墙身则特别选用具艺术漆纹理的墙纸，在统一的色调中增添细腻层次，丰富视觉体验，避免空间过於单调。

母子分区风格各异 玻璃衣柜增采光

户主为一对母子，因儿子长居内地，日常主要由母亲居住，客房与书房便成为她的专属天地。客房配置白色入墙高身衣柜连接层架，美观实用兼备；书房同样设置白色高身书柜，并加入局部镂空设计作为书架，既与客房风格呼应，亦减少了高身柜的压迫感，营造温馨舒适氛围。

儿子偶尔返港居住，主人房则呈现截然不同的风格。设计师特意采用深色调设计，呈现出时尚型格的稳重感。值得一提的是，主人房衣柜设计极具巧思，采用双面玻璃造型，目的是将露台阳光引入衣帽间，使空间感不显局促，视觉上更加开阔明亮。

图片由Hei Design设计团队提供

