「AI执屋」恐取代收纳师 4步生成效果图 记者实测具不同风格

AI功能越来越多，除了可以写文章、编程，以至制作电影外，近期还有住户发现AI可以有助家中收纳整齐。该住户在社交平台上分享了有关步骤及效果图，随即引来热议，有人更指「似乎AI的出现连收纳师都要被取代了」。有趣的是，有网民发现可指定AI参考IKEA或MUJI风格收纳整理家居，但有时AI会将屋企原有的家私扔掉，令网民笑言「看来收纳不离三步骤：丢、再丢、继续丢」。此外，记者也利用AI实测发现，以上方法确实可行，AI能有效提供收纳建议，利用层架等更好地分类物品。

利用AI四步收纳整理

有关住户在网上交流群组中发文表示，利用AI可以将自己的家变得干净，并分享4大步骤供大家参考：

1. 将凌乱的空间拍照；

2. 将图片上传到AI并发出指令，「该图中的空间应该如何收纳，请给予详细的建议」；

3. 让AI根据建议，生成整理后的效果图；

4. 自己再根据建议及效果图进行收纳。

记者利用AI实测如下：

自动增加储物工具

根据该住户附上房间的前后对比图可见，原先的房间被用作杂物间，杂乱无章地堆放衣架、行李箱及各种杂物；经过AI「执拾」后，房间靠墙安排了4个置物架，架上还配置了几排不透明的储物箱、收纳盒及收纳抽屉，可将所有凌乱杂物全部分门别类地放在这些储物空间中。此外，衣服用密封袋装好，被褥亦整齐地折放在置物架上。值得留意的是，墙上还多了一面洞洞板，可以挂放日常使用的锤子、剪刀等工具。

住户：收纳师要被取代了

以上用AI收纳的方法似乎十分理想，更引来不少网民留言，其中有人留言表示，「是不是很多东西都被AI拿走扔掉了？」；更有人指「这么看来，收纳整理师工作也要被AI取代了。」；另有家长留言，自己将小孩书桌区的照片上传到ChatGPT，请AI拟出一个小学三年级学生能明白且有趣的收纳整理建议，而小朋友真的可以按部就班完成收纳整理。

除了拍照之外，更可使用视讯功能让AI辅助收纳。其中有网民在小红书上载影片展示，其透过豆包AI视讯功能拍摄需要收拾的区域，向AI提问：「我现在这个玩具区很乱，我不知道从哪里开始收拾，可以帮我出个主意吗？」AI随即根据现场情况给予建议，细节到可以指出甚么玩具摆放在哪个收纳柜的第几层。