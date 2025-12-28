Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

消防装置维修 保障楼宇重要一环｜何巨业

家居装修
更新时间：08:00 2025-12-28 HKT
发布时间：08:00 2025-12-28 HKT

笔者对刚发生于大埔宏福苑的重大火灾意外的居民以及伤亡人士致以最深切的慰问与悼念。

火警对楼宇安全造成重大威胁。楼宇在日常使用中避免火警发生，以及在万一火警发生时避免火势蔓延，尽量减低对楼宇及居民的影响，是楼宇安全的重要考量。而楼宇防火构件及消防装置的保养维修也是保障楼宇安全重要一环。

鼓励业界增长者友善设计

除了楼宇老化、失修、人为破损及使用失当而引起的「安全」问题，另一个维度的楼宇安全考量是一些缺乏周全考虑的楼宇设计导致使用过程中出现的危机。

五、六呎高三呎多宽的铝窗，开关费力，控制亦困难，稍一不慎，过度用力，使用者随时会失去重心，出现跌出窗外的风险。过大的门扇，如没采用特定的门铰，亦容易因螺丝松脱导致移位脱落，造成严重意外。同时，不恰当的设计也令日后保养维修困难，施工时容易出现意外。

不少公用地方如走廊或大厦大堂会选用高级天然石材作地台饰面，虽是美观，但如没特殊防滑处理，地面湿滑时便容易令人滑倒，这也是一种安全问题。

另外，如果墙壁及公众容易触碰到的装饰设计太多尖锐的边缘或过多突出的装饰及线条，也容易令人碰到受伤。

梯级太高或脚踏板深度不足也会令人难以平衡，从而跌倒。通道两旁用上过多透明玻璃屏幕或门扇，亦会容易使人疏忽撞到。尤其是双向掩动的玻璃门，人多进出时容易回弹撞到通过门口的人。过多高低起级的地台设计，如光线不足，会令人忽略地台的高差，容易踏空。

须考虑各种潜在风险

以上只是部分因楼宇构件设计不周而引伸出来的风险，不同的使用人士亦会面对不一样的问题。例如一般长者体力及平衡力较弱，楼宇通道要较平坦，少梯级及坡道，要较防滑；门扇亦不宜过重或过大。虽然政府近年已积极鼓励业界在楼宇设计时加入长者友善设计，但楼宇设计错综复杂，如何做好，亦要专业人士的深思。

同样，亦应照顾小孩或一些有特殊需要人士，配合他们的生活模式，避免一些平常看来标准的建筑设计成为他们的生活陷阱。

所以楼宇设计，不单止要追求潮流特色，亦须深入考虑平常在使用时，可能会出现的各种潜在风险。就算设计已满足法定或国际设计标准，但这只是最基本的条件，要令大众拥有安全生活环境，楼宇设计者必须有更人性化的考虑，建造全面的安全楼宇。

何巨业

建筑测量师、香港楼宇安全学会会长

