守护楼宇安全 免悲剧重演｜黎嘉文

近日大埔宏福苑发生的严重火灾事件令人痛心，重创了无数家庭和整个社会，笔者深感哀痛，并再次向死伤者家属致以深切慰问。是次事件再次提醒我们，楼宇安全是需要每位市民共同关注和专业管理，必须强化楼宇维修制度及施工前后的安全评估与措施。

楼宇也会「生病」

香港自七十年代起急速发展，如今不少高楼住宅已届「中年」，结构老化。楼宇也像人一样，随着时间会出现「小毛病」，例如外墙剥落、渠管渗漏及防火设施失效等。若忽视这些早期征兆，问题将会恶化，不但需昂贵的大规模维修工程，甚至影响住户安全。

全港楼宇应定期进行专业的安全评估，就如定期做健康检查一样是必要的。这些评估包括楼宇与结构安全检查、火险分析及施工风险评估。每次开始进行维修工程前进行全面评估，更是必须。

专业评估、楼宇安全检查重要性

楼宇安全方面，一般可由注册检验人员为楼宇进行订明检查，或由专业建筑测量师进行勘察、找出缺损与安全隐患，并建议解决方案。业主们可参考屋宇署或香港测量师学会建筑测量组的网页，寻找合资格的专业人士提供服务。

制订相应的防火措施

另外，有效的工程规划、工地管理与监督，能促使工程安全进行，所以聘请专业顾问以及胜任的地盘监督十分重要。聘请团队时，需要考虑他们相关的管理经验和方式，以及就工程监督所预算的时间和频率。

在火险分析中，需检查施工是否涉及易燃物料、危险或热工序，并制订相应的防火措施及紧急情况发生时的应对方案。对于老旧楼宇，更应仔细检视现有的消防设备是否有效，保障居民在危急时的安全。有几点必须注意：

1.物料防火性能检验，关于棚网、帆布、油布必须具阻燃性能，并进行测试。这些材料应严格遵循屋宇署的最新要求，并在承建商与业主的合约中列为强制性要求。

2.避免使用易燃溶剂。

3.严格管理高危工序，焊接、金属切割等必须采用「热工序许可证制度」，并且避免在棚架上进行。

4.无烟工地政策，并在物料存放区设置有效灭火筒。

承建商必须确保棚架设计合理，避免悬臂式檐篷，检查承重能力。

棚架的安全检查 施工风险管理

承建商必须确保棚架设计合理，避免悬臂式檐篷，检查承重能力。棚架于撘建与完成时，应由专业工程师或棚业胜任人事检查、并核实棚架的架设符合设计和由劳工署及屋宇署发出的指引和工作安全守则。而所有棚架亦须定期于每十四天，或在恶劣天气前后由棚业胜任人事作出检查并发出证明书，方可使用。

工程分段进行，减低对住户的滋扰，并方便监管。施工过程中必须保证不会影响消防系统、紧急电力供应及逃生路线，承建商必须严格遵循安全标准，设置临时安全措施，并定期更新。虽然这可能增加施工的复杂性，却是保障住户安全、必要的第一防线。

应急机制与培训

许多大型维修工程需暂停或改动消防系统，这是高风险环节，必须采取临时措施，包括临时警报装置、替代灭火设备、安排驻场巡查，并提前通知说明暂停时间、替代措施及紧急联络方式等。物业管理公司应及早拟定方案，因情况较类近，亦可参考订定予暂停电力供应的应变计划。

有效的应对计划必须包括全面的应急机制及定期演习。

至于楼宇管理方需与承建商紧密协调、定期会面及巡视，并告知所有住户疏散路线及集合点，确保各方的角色与责任清晰。让住户于事故时迅速安全疏散。

业主在选择顾问及承建商时，应避免只看重价格而忽略专业能力，避免「治病」不成反而增加风险。实现安全管理需要经验与时间，选择具备专业资格及良好纪录、施工经验的团队，达致有效的制约与平衡，各方互相监督、制衡，以有效降低风险。

政策与法规的重要性

楼宇维修须遵从《建筑物条例》等法例及指引。所有的维修工程都必须经过内外充分咨询、符合法规，并聘用合资格的专业人员进行监督。这保障工程质素，提供基本的楼宇安全及法律保障，避免未来潜在的纠纷。

楼宇的健康影响生活质素，是整个社会共同责任。此次悲剧唤起大家对楼宇维修议题的重视，市民需积极参与楼宇管理，要求透明机制及定期检查，共同防范避免悲剧重演。

黎嘉文

香港测量师学会建筑测量组主席

