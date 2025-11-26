跑马地320呎单位打造酒店风 拆墙改窗尽览马场景 浅色家私平衡橙绿墙身

今次造访跑马地旭日阁一个320方呎一厅一房单位，屋主为单身男士，物品不多，想将居所改造成酒店风格、适合朋友小聚饮食的所在。他透过杂志找到Viz Design设计团队翻新旧单位，想要融入绿色、橙色等自然活力色彩。此外，单位窗外就是马场，屋主亦想最大化欣赏跑马地马场景观。

原单位为「大睡房、小客厅」格局，窗扇较小，洗手间以墙壁隔开，显得狭窄昏暗。设计师通过拆墙、拓窗改变原有格局，用浅色家私与大面积的橙绿撞色墙面进行平衡，又通过玻璃作为浴室隔断，高效运用空间，辅以隐藏收纳等手段，总改造花费约60万（连材料），其中最贵的云石工程占10万元，将狭小旧单位打造成杂合自然生命力与现代感的「酒店风」居所。

跑马地旭日阁320方呎单位floor plan，左下角可见拆除睡房与客厅间隔墙后的大致格局，洗手间亦为设计前格局。

点击即睇装修前单位内景：

点击即睇装修后单位内景：

一进门抬头 可见马场全景

推门进入单位室内，正前方一抬头映入眼帘的是窗外一览无遗的跑马地马场景观。单位原本客厅空间窄、窗户不算大，马场景观被严重遮挡，设计师首要动作便是拆除客厅与睡房的隔墙，拓展客厅空间，还将原有窄窗更换为宽阔玻璃窗，让屋主一进门就能饱览开阔景色，将单位价值被最大化利用。

设计师以绿色作为客厅主色，在厨房橱柜与沙发背景墙采用整体绿色墙身设计，既呼应屋主偏爱的绿色，又与窗外马场景致形成室内外自然感联动，搭配可透视的黑色帷幕和浅灰色梳化，平衡绿色带来的视觉冲击感，保护隐私及遮光的同时，亦不会阻挡景观。

黑色大理石及镜面门分隔客卧

客厅与房间的分隔改用黑色大理石作为隔断墙，客厅电视悬挂其上。拆除后的墙身尚有承重窄墙保留，于是在一侧放置了矮橱用于收纳。

大理石墙体旁则安装了镜面门，平时镜面可延伸视觉空间，推开即为房间入口，一举两得。黑色大理石不仅起到空间分界作用，其天然的白色山水纹路为客厅亦增添了精致而不失自然的质感。

睡房内则延续撞色设计，墙身满足屋主要求，采用鲜艳橙色，自带阳光一般洒落的生命力，设计师还在墙面设置壁灯，光线投射在墙面时，进一步强化「温暖生机」的氛围。

与以往用墙面分隔洗手间不同，浴室采用半透明玻璃隔断，视觉上不压迫，同时将衣柜嵌入浴室洗手盆左侧，白色柜体与浴室墙面融为一体，另有一格收纳空间用于放置屋主洗浴用品，镜面趟门丝滑开合，兼具遮挡和全身镜效用。

厨房吧桌内藏洗衣机与雪柜

门口左手边是开放式厨房和吧桌，吧桌兼具酒吧与用餐功能，朋友造访时可围坐小酌，平时也能作为简单餐台。吧桌下方藏有洗衣机与雪柜，是全屋最有隐藏收纳巧思之处。为了使空间不显得杂乱，连吧椅都选择了透明材质。

设计师表示，全屋所有物品均受屋主委托亲自采购，小到牙签盒，大到客厅电视及音响。至于睡房电视下方音响悬空嵌入墙身，浴室花洒及冷气机均做嵌入墙身的处理，衣柜旁则掏空预留了凹入的空间，隐藏DVD机与额外音响设备，亦是为了避免设备凸出占用空间，突显酒店质感。

据透露，全屋装修连材料总花费约60万元，其中最贵的是占10万的云石工程，因全屋地面均采用大理石铺设而成，再加上黑色大理石隔断墙，用料多，材料成本本身也贵。其余预算主要用于定制橱柜（含隐藏式家电柜）、宽幅玻璃窗更换、全屋软装（从床品、灯具到牙签盒、餐桌布均由设计团队全权挑选）及旧单位拆改工程。

图片由Viz Design设计团队提供

