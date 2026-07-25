台风红霞｜台风天层楼摇晃好惊惊？ 屋宇署解释一个范围属正常

【红霞/台风/打风/天文台】每逢台风季节风力强劲的时候，不时有高层住户感到大厦摇晃。随着「桦加沙」逼近香港，有不少高层住户都担惊受怕；不过，屋宇署指出，楼宇在强风下轻微摇晃皆属正常现象，钢筋水泥亦有延展性，位移幅度只要在安全范围内都没事。另外，为预防打风，本文将介绍9大家居防风措施，帮助大家在台风天安全度过。

30层高大厦 一般限制20厘米内

对于楼宇的轻微晃动，屋宇署指出，一般常见的结构构件，例如柱、墙、梁及楼板都会因为外来的用作力而产生轻微变形，肉眼未必能轻易察觉到。除此之外，屋宇署还强调，在香港起楼，楼宇的抗风能力必须根据《香港风力效应作业守则》而设计，并会在设计楼宇时，就建筑物因强风引起的位移幅度施加限制。

一般而言，楼宇顶层的位移幅度不能过于楼宇高度的500分之1。只要在这个幅度内，都属于合理且安全的范围。例如一幢100米约30层高的大厦，其位移幅度一般会限制在20厘米之内。

9项家居防风必备安全措施

另外，台风天气到来时，街上常有水浸塌树的情况，为了人身安全，市民都应该尽量留在家中。但台风除了对户外产生破坏，强大的风力也可能会破坏家居设备，比如吹爆玻璃等。因此，本文还综合了9项家居防风必备安全措施，希望可以在台风天帮助大家。

1. 锁紧门窗

根据天文台的资料，在8号烈风或暴风信号生效时，应将门窗锁紧，若有横闩应加上。如果产生对流，玻璃会无法承受外面的强风而爆裂。

2. 胶纸贴玻璃窗

2018年超强台风「山竹」袭港，全港满目疮痍，其中将军澳日出康城一个单位的主人房窗户，被强风吹爆，威力惊人。天文台提醒，将胶纸条贴在当风的大玻璃窗上，可以增加窗户的强度，万一玻璃破裂，亦可以减少损伤。

3. 远离当风窗户

天文台亦提醒，居民不要在屋企当风窗户附近站立，预早选定屋内一个安全地方，以防玻璃万一破裂时可以躲避。

4. 远离破裂玻璃

消防处提醒，如果窗门玻璃爆裂，市民应远离，因碎裂的玻璃可能带有尖锐的碎片，有机会对人安全造成威胁。亦不要尝试在强风下自行处理，以免发生危险，应立即关上房门及大门，并致电999求救。

5. 别尝试修补破裂窗户

切勿使用不牢固的物体来遮蔽破裂的窗户，例如木板或书架等，因为它们可能无法承受风力，导致进一步的破损和危险。

6. 关闭挡风位冷气机

中电提醒， 强风有机会令冷气机反方向运转，导致摩打与强风「斗力」，因此应关掉挡风位置的冷气机，否则冷气机摩打或会损坏，甚至过热起火。

7. 防范水浸

留意露台去水位是否畅通，避免积水。消防处提醒，市民应清理排水系统，清除堵塞物，以防止水浸情况的发生。备妥防水工具，例如橡胶胶靴和防水塑料袋，以保护重要物品。

8. 搬走易被吹倒物品

将所有容易被风吹倒的物件绑紧或搬入室内，包括花盆、家具、广告牌等。

9. 水浸不要冒险救车

消防处提醒，即使停放在停车场的车辆被水淹浸，也不要在打风期间冒险前往检查或将车辆移离，以免发生危险。打风过后，当情况安全时才去采取必要的善后措施。